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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: مصر تدعم وحدة الصومال وترفض المساس بسلامة أراضيه

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الصومالي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الصومالي
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ١٥ أكتوبر، و عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على الزخم الذي تشهده الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد الوزيران  على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، ودعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها. 

كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية متابعة تنفيذ مخرجات القمة الرباعية التشاورية التي استضافتها مدينة العلمين بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المنطقة، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي. وتبادل الجانبان الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض أية إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد السلام عبدي علي جمهورية الصومال الفيدرالية القرن الأفريقي

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