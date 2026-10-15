قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو
مصرع 18 طالباً ومُعلماً في حادث انهيار سقف بإحدى المدارس الباكستانية
هاري وميغان يستعدان لأول ظهور علني في بريطانيا منذ عودتهما
ضربت ابني بالقلم.. موظف يحرر محضرا ضد معلمة في مدرسة بالطالبية
أصوات من المحاجر.. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-10-2026 والقنوات الناقلة
إسطنبول تغرق.. 100 ملم من الأمطار تشل الحياة في التركية وقرارات عاجلة لوالي المدينة
بحضور الرئيس السيسي.. بث مباشر لحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء حول المرحلة الثانية من خط سكة حديد الفردان–طابا
ضبط شخصين استخدما اسم شركات رش حشرات لطلب 120 ألف جنيه من فيلا بكمبوند في 6 أكتوبر
بـ 5.8 مليون دولار.. الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا باكتتاب مصر في زيادة رأسمال «التنمية الدولية»
بقيمة 5.81 مليون دولار.. الجريدة الرسمية تنشر قرار اكتتاب مصر في هيئة التنمية الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يناقش هاتفياً مع نظيره القطري علاقات التعاون بين البلدين والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أمنية رشاد الجلوي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، يوم الأربعاء 14 أكتوبر.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال يأتي في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث ناقش الوزيران العلاقات الأخوية ومختلف مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين، بما في ذلك تبادل الزيارات على أعلى مستوى، وأشادا بما وصلت إليه تلك العلاقات مؤكدين الحرص على استمرار تعزيزها.

كما تناول الاتصال بحث التطورات الإقليمية والمستجدات الأخيرة في المنطقة، حيث شدد الوزيران على ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية ضد المملكة العربية السعودية وعلى الإدانة التامة لتلك الاعتداءات والتضامن مع المملكة، كما اتفقا على أهمية دعم الجهود المبذولة وتوحيد العمل لخفض التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع، والحث على تفعيل المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمة الراهنة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصرية وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

نقيب الأطباء

نقيب الأطباء: اكتشفنا التحاق طلاب بكليات الطب بشهادات ثانوية من القسم الأدبي

الاهلي والزمالك

لجنة الحكام تكشف موقفها من استماع الزمالك لتسجيلات الفار بمباراة القمة

الارصاد الجويه

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس.. واضطراب الملاحة البحرية

سورة الملك قبل النوم

سورة الملك قبل النوم.. لماذا أوصى الرسول بالمداومة عليها كل ليلة؟

الاهلي والزمالك

جمال الشريف يحسم الجدل: الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام الأهلي

الطفل

فيديو صادم.. سيدة تعتدي على رضيعها بطريقة مأساوية والأمن يفحص الواقعة

الدردير

بعد القاضية الأهلاوية.. عمرو الدردير يعلق على خسارة الزمالك لقب أفريقيا

ترشيحاتنا

مدحت شلبي

مدحت شلبي يكشف عن خطة الأهلي لتدعيم خط الدفاع يناير المقبل

أحمد شوبير

في يوم واحد.. أحمد شوبير يتغنى بتتويج الأهلي بالبطولات

حسين الشحات

أحدث ظهور لحسين الشحات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة كيتارا الأوغندي

بالصور

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

العدس.. مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

بسنت شوقي تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير

بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير
بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير
بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد