وزير الخارجية يناقش هاتفياً مع نظيره القطري علاقات التعاون بين البلدين والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، يوم الأربعاء 14 أكتوبر.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال يأتي في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث ناقش الوزيران العلاقات الأخوية ومختلف مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين، بما في ذلك تبادل الزيارات على أعلى مستوى، وأشادا بما وصلت إليه تلك العلاقات مؤكدين الحرص على استمرار تعزيزها.

كما تناول الاتصال بحث التطورات الإقليمية والمستجدات الأخيرة في المنطقة، حيث شدد الوزيران على ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية ضد المملكة العربية السعودية وعلى الإدانة التامة لتلك الاعتداءات والتضامن مع المملكة، كما اتفقا على أهمية دعم الجهود المبذولة وتوحيد العمل لخفض التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع، والحث على تفعيل المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمة الراهنة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.