تتصدر حالة الطقس غدًا الاثنين 30 نوفمبر 2026 اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر لمدة 5 أيام حتى نهاية الأسبوع.

تقلبات جوية في حالة الطقس

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة، محذرة من تكون السحب الرعدية على بعض المناطق، وما يصاحبها من نشاط للرياح الهابطة وضربات البرق واحتمالات تساقط حبات البرد.

وتتأثر البلاد بتقلبات جوية وانخفاض درجات الحرارة وزيادة احتمالية سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ، وتبدأ على مناطق من شمال البلاد وتمتد فرص تأثيرها إلى عدد من المحافظات، ونشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الأثنين في مصر

من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد.

وتبدأ حالة عدم الاستقرار نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع منخفض جوي سطحي على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى زيادة فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح على مناطق متفرقة.

خريطة سقوط الأمطار غدًا الاثنين

بحسب توقعات الأرصاد الجوية، تأتي فرص سقوط الأمطار على النحو التالي:

السلوم ومطروح والعلمين: أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، مع احتمالات تساقط حبات البرد.

أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، مع احتمالات تساقط حبات البرد. السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تغزر خلال ساعات المساء وتكون رعدية أحيانًا.

أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تغزر خلال ساعات المساء وتكون رعدية أحيانًا. جنوب الوجه البحري ومدن القناة: فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة. القاهرة الكبرى: فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، بنسبة حدوث تقارب 30%.

فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، بنسبة حدوث تقارب 30%. شمال الصعيد: فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة.

فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة. جنوب سيناء وخليج العقبة وحلايب وشلاتين ومرسى علم: فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح والأتربة

ومن الظواهر الجوية المؤثرة غدًا نشاط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على مناطق واسعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وتصل هبات الرياح إلى 45 و55 كيلومترًا في الساعة، خاصة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وحذرت الأرصاد من الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، والتي قد تكون قوية ومفاجئة.

اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

وتشهد بعض مناطق البحر المتوسط اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، خاصة سواحل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وتتراوح سرعة الرياح على هذه المناطق بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة غدًا الاثنين 30 نوفمبر 2026

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المحافظات، وجاءت كالتالي:

المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 22 14 الإسكندرية 22 15 الإسماعيلية 24 13 مطروح 22 16 شرم الشيخ 30 20 أسوان 30 19

تحذير من الشبورة المائية صباحًا

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وناشدت قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نصائح الأرصاد للمواطنين

في ظل التقلبات الجوية المتوقعة، تنصح الهيئة المواطنين باتباع عدد من الإرشادات، أبرزها:

ارتداء الملابس المناسبة للأجواء الباردة، خاصة خلال الليل والصباح الباكر.

القيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار وانخفاض الرؤية.

الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والمباني المتهالكة أثناء نشاط الرياح.

تجنب الوقوف في الأماكن المكشوفة خلال العواصف الرعدية.

متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عن هيئة الأرصاد.

أجواء غير مستقرة حتى الجمعة 4 ديسمبر

ولا تقتصر التقلبات الجوية على يوم الاثنين فقط، و تشير توقعات الهيئة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار حتى الجمعة 4 ديسمبر 2026، مع استمرار فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء، وانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا، ونشاط الرياح على فترات.

ومن المتوقع أن تقترب درجات الحرارة العظمى في القاهرة من 19 إلى 20 درجة مئوية بنهاية الأسبوع، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 10 و12 درجة، لتصبح الأجواء أكثر برودة خلال الليل والصباح الباكر.

ودعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى متابعة التحديثات اليومية، نظرًا لاختلاف أماكن سقوط الأمطار وشدتها وسرعات الرياح من يوم إلى آخر.