قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، السماح بدخول طلائع "قوة دولية لتحقيق الاستقرار" (ISF) إلى قطاع غزة، وذلك بمهمة محددة واحدة: نزع سلاح حركة حماس.

دخول القوات الدولية إلى غزة

وزعم مصدر سياسي إسرائيلي أن "حماس تنتهك الاتفاقيات، وهي العقبة الوحيدة أمام إحراز تقدم في غزة، كما تواصل استغلال معاناة السكان لترسيخ حكمها"، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأضاف المصدر أنه "لن تبدأ أي عملية إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس وإخلاء القطاع بالكامل من السلاح".

وحظي القرار بموافقة جميع الوزراء الإسرائيليين، باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وطلب جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي ترامب، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي الموافقة على نشر هذه القوة.

وتشير "هيئة السلام" (Board of Peace) إلى أن إسرائيل لم توقع بعد على "اتفاقية وضع القوات"، وهي اتفاقية تعتبرها الهيئة شرطا مسبقاً لعملية النشر.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تحدد الشروط التي تسمح للقوة بدخول قطاع غزة، ونطاق عمل أفرادها، والصلاحيات التي سيتمتعون بها.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد فوّض تشكيل هذه القوة المؤقتة في نوفمبر 2025، وذلك في إطار خطة مدعومة من الولايات المتحدة لإنهاء الصراع في غزة.

وبموجب هذا التفويض، ستتولى القوة مهاما تشمل مراقبة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين وعمليات الإغاثة، ودعم تدريب الشرطة الفلسطينية.