أعرب سامي قمصان المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته بالفوز على فريق أول أغسطس الأنجولي برباعية نظيفة، مساء اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وقال سامي قمصان، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "حققنا بداية قوية في دور المجموعات، وأشكر اللاعبين والجهاز المعاون وكذلك جماهير الأهلي التي دعمتنا بشدة، وبالتأكيد نستكمل عمل الجهاز الفني السابق".

وأضاف مدرب الأهلي: "ظهر اللاعبون في لقاء اليوم بشخصية النادي الأهلي، والقادم سيكون أفضل للفريق".

وأوضح: "قضيت فترة طويلة داخل النادي كلاعب ومدرب، وكنت أعرف جيدًا كل الأمور، وعملت خلال الأيام الماضية على عودة الروح مع الجهود الكبيرة من جانب وائل جمعة مدير الكرة، والطاقم المعاون، واللاعبون لديهم ثقة في النجاح، والكل داخل النادي يعرف مسؤولياته، ولدينا أخطاء نعمل على تلافيها ولدينا الكثير لنقدمه".

وأشار قمصان إلى أن كل اللاعبين داخل النادي محل ثقة من الجهاز الفني، وأن كل مباراة لها متطلبات محددة وعناصر تنفذ هذه المتطلبات مع اختيار طريقة اللعب المناسبة، خاصة أن كل من يمثل الأهلي قادر على تقديم كل ما لديه.