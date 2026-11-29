شهدت خدمات "يوروستار" بين لندن وليل وبروكسل وباريس، إلغاءات وتأخيرات واسعة النطاق يوم الأحد، وذلك بعد تدخل فرق الطوارئ للتعامل مع حادث وقع على الخط الواصل بين مدينتي ليل وبروكسل.

وذكرت "يوروستار" عبر موقعها الإلكتروني: "تشهد القطارات المتجهة بين لندن وليل/بروكسل، وكذلك بين باريس وبروكسل، تأخيرات اليوم، نظراً لتعامل فرق الطوارئ مع حادث وقع بتاريخ 28/11/2026 على الخط الرابط بين ليل وبروكسل".

وأظهر الموقع الإلكتروني لشركة "يوروستار" إلغاء 8 رحلات من أصل 10 كانت مقررة للانطلاق من باريس إلى لندن بعد الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.



وأفاد صحفي من وكالة "رويترز" في محطة "غار دو نورد" المزدحمة بباريس، بأن الركاب الذين كانت لديهم حجوزات على الرحلات الملغاة بعد الظهر، أُبلغوا بعدم إمكانية سفرهم عبر الرحلات المسائية.