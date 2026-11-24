تمكنت شرطة العاصمة البريطانية لندن من ضبط شحنة كبيرة من مخدر الكوكايين داخل صناديق البرتقال، حيث أُلقي القبض على ثمانية أشخاص بعد العثور على نحو طن من الكوكايين في عملية وصفتها شرطة العاصمة (متروبوليتان) بأنها الأكبر من نوعها التي تنفذها القوة.

ضبط شحنة كوكايين في لندن

عُثر على المخدرات -المصنفة ضمن الفئة "أ" (Class A)- مغلفة بالبلاستيك داخل صناديق برتقال في سوق "نيو سبيتالفيلدز" (New Spitalfields Market) شرقي لندن، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

كما أُلقي القبض على رجل في مكان قريب كان بحوزته 100 كيلوجرام إضافية من الكوكايين، في حين عُثر على 250 كيلوجراماً أخرى داخل شاحنة أُوقفت بالقرب من مدينة ميدستون في مقاطعة كينت.

وقد صادرت الشرطة البريطانية ما مجموعه 893 كيلوجراماً من الكوكايين، بالإضافة إلى 450 ألف جنيه إسترليني نقداً، خلال العملية التي استهدفت جماعات الجريمة المنظمة المشتبه في تورطها في تهريب المخدرات من الفئة "أ" إلى المملكة المتحدة.

وصرحت المشرفة على التحقيقات، ليندسي بيلاني، بأن قيمة هذه المخدرات كانت ستصل إلى "ملايين الجنيهات الإسترلينية".

وقالت بيلاني: "تمثل مصادرة هذه الكمية خسارة فادحة لهذا الكيان الإجرامي، وتُعد واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات التي شهدناها".

وأضافت: "تُظهر هذه العملية الأمنية تركيزنا على القضاء على تجار المخدرات الذين تغذي تجارتهم أعمال العنف في شوارع لندن، كما ينبغي أن تكون بمثابة تحذير لجماعات الجريمة المنظمة التي تعمل على تهريب المخدرات من الفئة 'أ'.

وفي مساء الأحد، أُلقي القبض على خمسة رجال -تتراوح أعمارهم بين 27 و33 و41 و43 و58 عاماً- في سوق "نيو سبيتالفيلدز" للاشتباه في تآمرهم لتوريد مخدرات من الفئة "أ"، كما أُلقي القبض على رجل سادس، يبلغ من العمر 44 عاماً، في منطقة قريبة.

وفي سياق منفصل، ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 48 عاماً في منطقة تشيشونت بمقاطعة هيرتفوردشاير، للاشتباه في ارتكابه الجرم ذاته، وعثرت على 450 ألف جنيه إسترليني نقداً أثناء تفتيش أحد العقارات.

كما تم توقيف سائق الشاحنة، البالغ من العمر 50 عاماً، للاشتباه في تورطه في التآمر لتوريد مخدرات من الفئة "أ".

ولا يزال الرجال الثمانية الذين أُلقي القبض عليهم رهن الاحتجاز.