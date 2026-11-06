عقب تهديدات بوجود قنابل.. هبوط طائرتين قادمتين من لندن وبروكسل بمطار في صوفيا

أعلنت وزارة النقل البلغارية هبوط طائرتين قادمتين من لندن وبروكسل بمطار في صوفيا عقب تهديدات بوجود قنابل.

وفي وقت سابق ؛ شهدت بلغاريا حالة من الاستنفار الأمني، بعد تلقي سلسلة تهديدات مجهولة بوجود عبوات ناسفة استهدفت مؤسسات حكومية ومحاكم وطائرات، من بينها طائرة قادمة من إسرائيل هبطت اضطرارياً في مطار صوفيا، حيث بدأت السلطات إجراءات الفحص والتأمين.

وأعلن الأمين العام لوزارة الداخلية البلغارية، لوبومير نيكولوف، تلقي تهديد عبر البريد الإلكتروني يستهدف الطائرة، وأن عناصر الوحدة المتخصصة لمكافحة الإرهاب بدأوا فحصها للتأكد من عدم وجود متفجرات على متنها.



وأوضح نيكولوف أن البلاغات الجديدة تتعلق بادعاءات زرع عبوات ناسفة، مشيراً إلى أن السلطات لا تزال تحقق في هوية مرسلي التهديدات السابقة، وأن حالات مماثلة شهدتها البلاد من قبل، أمكن خلالها تحديد عناوين البريد الإلكتروني المستخدمة، وتبين أن عناوين بروتوكول الإنترنت المرتبطة بها تعود إلى دول أوروبية أخرى.