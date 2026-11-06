تقارير: أتلتيكو مدريد يخطط لتقديم عرض رسمي لضم موهبة الأهلي يوسف عبد الله

دخل يوسف عبد الله، جناح النادي الأهلي الشاب، دائرة اهتمامات نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع منتخب مصر للناشئين، والتي لفتت أنظار كشافي النادي الإسباني.

ووفقًا لما أوردته تقارير صحفية مصرية، نقلًا عن قناة «أون سبورت»، فإن مسؤولي أتلتيكو مدريد يخططون لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع يوسف عبد الله خلال شهر فبراير المقبل، عقب بلوغه عامه الثامن عشر، تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله وفقًا للوائح المنظمة لانتقالات اللاعبين.

وأشارت التقارير إلى أن كشافي النادي الإسباني يتابعون موهبة الأهلي منذ فترة، بعدما أبدوا إعجابهم بإمكاناته الفنية وقدراته الهجومية، كما شهدت الفترة الماضية تواصلًا مع أحد وكلاء اللاعبين لترشيحه للانضمام إلى الفريق.

تألق يوسف عبد الله يجذب أنظار أتلتيكو مدريد

وجاء اهتمام أتلتيكو مدريد باللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، بعد ظهوره المميز مع منتخب مصر تحت 17 سنة في بطولة كأس الخليج للناشئين، التي أقيمت في قطر، وساهم خلالها في تتويج الفراعنة باللقب عقب الفوز على الإمارات بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

ورغم الاهتمام الإسباني، لم يصل عرض رسمي إلى النادي الأهلي حتى الآن، وفقًا للتقارير، لتبقى الخطوة المقبلة مرتبطة بتحركات أتلتيكو مدريد خلال الفترة القادمة، وإمكانية تحويل اهتمامه باللاعب إلى عرض رسمي.