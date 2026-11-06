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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لا تفاصيل.. الكرملين يرد على إعلان ترامب اتفاقا واسعا يشمل أوروبا

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
خاطر عبادة

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو لا تملك أي تفاصيل حول اتفاق السلام الواسع الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيسكوف ردا على أسئلة الصحفيين: "لا، لا توجد أي تفاصيل"، مضيفا أن الكرملين غير مطلع على طبيعة هذا الاتفاق أو المرحلة التي وصل إليها.
وكان ترامب أعلن، في تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بعد لقائه المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف، أن هناك "اتفاقا كبيرا" قيد الإعداد يتجاوز الصراع الأوكراني وقد يشمل أوروبا بأكملها.

ووصف الاتفاق بأنه "كبير وجميل" و"سيُسعد الجميع"، دون الكشف عن بنوده أو جدوله الزمني أو مدى موافقة كييف والأطراف الأوروبية عليه.

وفي سياق متصل، أكد بيسكوف أن الحوار مع الدول الأوروبية حول نظام الأمن المستقبلي في أوروبا وضمانات الأمن المتبادلة "سيصبح ضروريا عاجلا أم آجلا".

وأشار إلى أنه لا يمكن مناقشة ترتيبات الأمن الأوروبي دون مشاركة الأوروبيين في مرحلة لاحقة. غير أنه سجل "ترددا مطولا" لدى الجانب الأوروبي وعدم قدرته حتى الآن على تحديد من يملك صلاحية التحدث باسمه مع موسكو.

وفي الوقت نفسه، شدد المتحدث باسم الكرملين على أن موسكو وواشنطن تحافظان على "نبرة إيجابية" واستعداد لمواصلة العمل.

كما أشاد على وجه الخصوص بالجهود الإنسانية التي بُذلت مؤخرا، بما في ذلك اللقاء الذي جمع الوفد الروسي مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب في واشنطن.

وأمس الخميس، قال دونالد ترامب إنه كان يناقش اتفاقا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا وإعادة رسم الهيكل الأمني الكامل لأوروبا.

وقال الرئيس الأمريكي إن "اتفاقا كبيرا وجميلا" قد يقترب من الاكتمال قبل بدء محادثات السلام الجديدة في الخليج الأسبوع المقبل.

وأعقب تصريحات ترامب بيان من جاريد كوشنر، صهره وكبير مبعوثيه، قال فيه إن هناك اتفاقا وشيكا "لخلق بيئة أمنية أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ" لأوروبا بأكملها.
ستثير هذه التصريحات مخاوف من "صفقة كبرى" بين روسيا والولايات المتحدة، وهو أمر طالما رغب فيه بوتين في سعيه لاستعادة قوة موسكو ونفوذها.

الكرملين روسيا ترامب حرب أوكرانيا أوروبا

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