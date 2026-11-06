تفاصيل جلسة أبو ريدة وإبراهيم حسن ومصير العميد

كشف الإعلامي مدحت شلبي، آخر تطورات موقف الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، في ظل وجود مشاورات داخل الاتحاد المصري بشأن مستقبل الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وقال مدحت شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار"، المذاع عبر قناة "MBC مصر 2"، إن هناك مشاورات تدور داخل أروقة اتحاد الكرة بشأن مصير الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن استمرار الجهاز أو رحيله.

وأضاف شلبي أن اجتماعًا عقد أمس بين هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وإبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، من أجل التنسيق والترتيب للمعسكر المقبل، لافتًا إلى أن حسام حسن لم يحضر الاجتماع.

وأوضح الإعلامي أن اتخاذ قرار بإقالة الجهاز الفني، حال وجود نية لذلك، يجب أن يتم قبل المواجهتين المقبلتين أمام منتخب مالاوي، حتى لا يتم تأجيل حسم الملف إلى وقت لاحق.

وقال "شلبي" إن حسام حسن ممنوع من التواجد داخل أرض الملعب وغرف الملابس، تنفيذًا لقرار الإيقاف الصادر بحقه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشار إلى أن المحاضرات الفنية الخاصة بالمنتخب ستعقد داخل فندق الإقامة، على أن يتولى الكابتن طارق سليمان المسؤولية خلال المباريات، في ظل غياب حسام حسن تنفيذًا لعقوبة الإيقاف.