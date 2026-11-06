قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة.. هل يصل ثوابها إليه؟
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-11-2026 والقنوات الناقلة
آخر تحيث لـ سعر الدولار اليوم السبت 7 نوفمبر 2026
فاينانشال تايمز : رئيس إنفيديا على علاقة عاطفية بجاسوسة تعمل لصالح الصين
الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة واضطراب الملاحة البحرية
تامر حسني يفاجئ شبيهه بتعليق طريف بعد انتشار فيديو له
شروط وضوابط الـ 4 آلاف جنيه.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين والحد الأدنى الجديد
إيمان عز الدين : قلبي حرم مقدس لا يدخله إلا المطهرون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل جلسة أبو ريدة وإبراهيم حسن ومصير العميد

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي مدحت شلبي، آخر تطورات موقف الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، في ظل وجود مشاورات داخل الاتحاد المصري بشأن مستقبل الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وقال مدحت شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار"، المذاع عبر قناة "MBC مصر 2"، إن هناك مشاورات تدور داخل أروقة اتحاد الكرة بشأن مصير الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن استمرار الجهاز أو رحيله.

وأضاف شلبي أن اجتماعًا عقد أمس بين هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وإبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، من أجل التنسيق والترتيب للمعسكر المقبل، لافتًا إلى أن حسام حسن لم يحضر الاجتماع.

وأوضح الإعلامي أن اتخاذ قرار بإقالة الجهاز الفني، حال وجود نية لذلك، يجب أن يتم قبل المواجهتين المقبلتين أمام منتخب مالاوي، حتى لا يتم تأجيل حسم الملف إلى وقت لاحق.

وقال "شلبي" إن حسام حسن ممنوع من التواجد داخل أرض الملعب وغرف الملابس، تنفيذًا لقرار الإيقاف الصادر بحقه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشار إلى أن المحاضرات الفنية الخاصة بالمنتخب ستعقد داخل فندق الإقامة، على أن يتولى الكابتن طارق سليمان المسؤولية خلال المباريات، في ظل غياب حسام حسن تنفيذًا لعقوبة الإيقاف.

حسام حسن لمنتخب مصر الاتحاد المصري إبراهيم حسن الكابتن طارق سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

سيد معوض

بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي.. سيد معوض يثير الجدل: كده كتير.. كفاية ظلم

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

ترشيحاتنا

أرشيفي

إيران .. إسقاط مسيرة أمريكية من طراز "إم.كيو-9" فوق جزيرة قشم

أرشيفي

بعد تفجيرات جزيرة قشم الإيرانية .. القيادة المركزية الأمريكية : الأمور هادئة

أرشيفي

إيران .. سقوط صاروخين في جزيرة قشم

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد