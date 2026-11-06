غضب داخل فريق سلة الزمالك بعد صرف جزء بسيط من المستحقات قبل مواجهة الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات أزمة المستحقات المالية داخل فريق كرة السلة بنادي الزمالك، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات دوري المرتبط.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن نادي الزمالك صرف جزءًا بسيطًا من المستحقات المالية المتأخرة للاعبي فريق كرة السلة، في محاولة لتجهيز الفريق لخوض مواجهة الأهلي المرتقبة.

وأوضح أن لاعبي الزمالك كانوا قد اشترطوا الحصول على جزء من مستحقاتهم المالية قبل خوض المباراة، إلا أنهم فوجئوا بصرف مبالغ مالية محدودة للغاية، وهو ما تسبب في حالة من الصدمة والاستياء داخل صفوف الفريق.

وأضاف أن حالة من الغضب سادت بين اللاعبين بسبب ضعف المبالغ التي حصلوا عليها، وعدم تناسبها مع حجم المستحقات المالية المتأخرة لهم.

وأوضح أن اللاعبين كانوا قد هددوا بعدم خوض المباريات في حالة عدم صرف المستحقات المالية، وفي النهاية فوجئوا بصرف مبالغ مالية بسيطة للغاية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي غدًا على صالة النادي الأبيض بمقره في ميت عقبة، في مواجهة قوية ومهمة للفريقين ضمن منافسات دوري المرتبط لكرة السلة.