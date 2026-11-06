أسعار مواد البناء اليوم الجمعة.. الحديد الاستثماري يلامس أعلى مستوى في عام

سجلت أسعار مواد البناء في السوق المصرية تباينًا خلال تعاملات الاسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، وفق آخر بيانات معلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ارتفع متوسط سعر طن الحديد الاستثماري إلى 39010.74 جنيه، وهو أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، وكذلك سعر الأسمنت الرمادي بينما تراجع حديد عز.

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم نحو 39010.74 جنيه، مرتفعًا بمقدار 426.87 جنيه بنسبة 1.11% مقارنة بتعاملات أمس، التي كان فيها السعر قرابة 38583.87 جنيه.

ويمثل هذا السعر أعلى مستوى للحديد الاستثماري على مدار 52 أسبوعًا. وكان أدنى سعر له في الفترة نفسها قد سُجل في 27 فبراير 2026 عند 34958.33 جنيه للطن، أي أن الطن ارتفع منذ ذلك التاريخ بنحو 4052 جنيهًا.

سعر حديد عز اليوم

تراجع متوسط سعر طن حديد عز اليوم إلى 41032.95 جنيه، بانخفاض قدره 1503.05 جنيه، أي 3.53% عن مستوى أمس الأربعاء 4 نوفمبر، حين سجل 42536 جنيهًا للطن، وهو أعلى سعر له خلال 52 أسبوعًا.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم إلى 4129.59 جنيه، بزيادة 179.09 جنيه، أي 4.53%، وهي أكبر نسبة صعود بين مواد البناء. وكان السعر أمس نحو 3950.50 جنيه.

يرفع صعود الأسمنت والحديد الاستثماري تكلفة المباني والخرسانة المسلحة على الأفراد والمقاولين. أما تراجع حديد عز عن ذروته فقد يمنح المشترين فرصة لإعادة تقييم توقيت التعاقد على احتياجاتهم من حديد التسليح.

اختلاف الأسعار

تختلف الأسعار الفعلية من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى، بحسب تكلفة النقل والكميات المطلوبة وشروط الدفع.