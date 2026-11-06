البذرة الشتوية لاستاد القاهرة السبب| تفاصيل تعديل مواعيد 12 مباراة بالدوري.. الأهلي والزمالك الأبرز

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إجراء تعديلات رسمية تشمل مواعيد وملاعب عدد من مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه التعديلات لتغطية الفترة الممتدة من الجولة التاسعة وحتى الجولة الثالثة عشرة من المرحلة الأولى للمسابقة، وذلك في إطار حرص الجهات المنظمة على انتظام جدول المسابقة ومراعاة الظروف التنظيمية المختلفة.

أبرز مباريات قطبي الكرة المصرية

وتضمنت التعديلات الجديدة تغييرات بارزة تخص مباراتي الأهلي والزمالك؛ حيث تم نقل مباراة الأهلي أمام بترول أسيوط لتُقام يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد السلام، بدلاً من موعدها السابق الذي كان مقررًا يوم الثلاثاء 15 ديسمبر على استاد القاهرة.

وعلى الصعيد ذاته، تقرر نقل مواجهة الزمالك وطلائع الجيش لتقام يوم الأربعاء 23 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد هيئة قناة السويس، بعد أن كان من المقرر إقامتها على استاد القاهرة.

جدول باقي المباريات المعدلة

وشملت التعديلات المعلنة مجموعة أخرى من اللقاءات الهامة لفرق الدوري الممتاز على مدار شهرين، والتي جاءت تفاصيلها كالتالي:

وادي دجلة أمام الاتحاد السكندري يوم 23 نوفمبر الساعة الخامسة مساءً على استاد السويس الجديد.

المقاولون العرب أمام القناة يوم 24 نوفمبر الساعة الثامنة مساءً على استاد بتروسبورت.

إنبي أمام سيراميكا يوم 25 نوفمبر الساعة الثامنة مساءً على استاد بتروسبورت.

البنك الأهلي أمام الجونة يوم 8 ديسمبر الساعة الخامسة مساءً على استاد السلام.

سيراميكا أمام المقاولون العرب يوم 8 ديسمبر الساعة الثامنة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب.

مودرن سبورت أمام القناة يوم 9 ديسمبر الساعة الثامنة مساءً على استاد السلام.

زد أمام بتروجت يوم 14 ديسمبر الساعة الخامسة مساءً على استاد المقاولون العرب.

البنك الأهلي أمام القناة يوم 22 ديسمبر الساعة الثامنة مساءً على استاد السلام.

المقاولون العرب أمام أبو قير للأسمدة يوم 27 ديسمبر الساعة الخامسة مساءً على استاد المقاولون العرب.

زد أمام سموحة يوم 28 ديسمبر الساعة الخامسة مساءً على استاد المقاولون العرب.

صيانة استاد القاهرة

ويأتي هذا التعديل في ظل اتفاق سابق على تأجيل إغلاق استاد القاهرة، استجابة لطلب الزمالك، حتى يتمكن الفريق من خوض مباراته أمام الإفريقي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 28 نوفمبر الجاري.

صيانة استاد القاهرة تهدد مباراة الزمالك الإفريقية

ومن المنتظر أن تبدأ أعمال الصيانة وزراعة البذرة الشتوية في استاد القاهرة عقب مواجهة الزمالك والإفريقي مباشرة، على أن تستمر فترة الإغلاق لمدة لا تقل عن 25 يومًا.

وبناءً على الجدول الزمني المتوقع لأعمال الصيانة، قد لا يتمكن الزمالك من استضافة مواجهة يانج أفريكانز التنزاني على استاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر المقبل، في ظل احتمالية عدم انتهاء أعمال التجهيز قبل موعد المباراة.

تأجيل أعمال زراعة البذرة الشتوية باستاد القاهرة الدولي

يُهدد قرار تأجيل أعمال زراعة البذرة الشتوية باستاد القاهرة الدولي، لإتاحة الفرصة أمام الزمالك لاستضافة مباراته أمام الأفريقي التونسي يوم 28 نوفمبر المقبل، بإثارة أزمة جديدة تتعلق بملعب مواجهة الفريق الأبيض أمام يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

البذرة الشتوية تهدد إقامة مباراة الزمالك ويانج أفريكانز باستاد القاهرة

وتكمن الأزمة فى أنه حال استئناف أعمال زراعة البذرة الشتوية عقب إقامة مباراة الزمالك والأفريقي التونسي، فإن استاد القاهرة سيحتاج لفترة صيانة وتجهيز تصل إلى شهر تقريبًا، حتى يصبح الملعب جاهزًا لاستضافة المباريات من جديد.

وبناءً على ذلك، فإن مباراة الزمالك ويانج أفريكانز التنزاني، المقرر إقامتها يوم 18 ديسمبر المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، قد تُقام على ملعب آخر، فى ظل صعوبة جاهزية استاد القاهرة لاستضافة اللقاء خلال هذا الموعد.

ويضع هذا الأمر مسؤولي الزمالك أمام تحدٍ جديد فيما يتعلق بترتيبات مباريات الفريق الأفريقية، خاصة أن النادي يسعى لخوض مبارياته القارية على استاد القاهرة ووسط جماهيره، وهو ما قد يتطلب التنسيق مع الجهات المعنية لحسم موقف الملعب خلال الفترة المقبلة.