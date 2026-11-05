محمد حليم: مواجهة الأهلي تحدٍ كبير للسكة الحديد.. وهدفنا الصعود إلى الدوري الممتاز

أكد محمد حليم، المدير الفني لفريق السكة الحديد، أهمية المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن المباراة تمثل تحديًا كبيرًا لفريقه، في ظل الفوارق الفنية والإمكانات الكبيرة بين الفريقين.

وقال حليم، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام، في برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI»: «مواجهة الأهلي في كأس مصر مهمة للغاية بالنسبة لنا، فنحن نواجه النادي رقم واحد في مصر، وصاحب التاريخ والبطولات، وأحد أعرق الأندية على المستويين المحلي والقاري، كما يضم كتيبة مميزة من النجوم».

وأضاف المدير الفني للسكة الحديد أن المباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير، مؤكدًا أن لاعبيه يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويسعون إلى تقديم أفضل ما لديهم والخروج بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة.

وأوضح حليم أن الهدف الأساسي لفريقه خلال الموسم الحالي يتمثل في الصعود إلى الدوري الممتاز، قائلًا: «تركيزنا في المقام الأول ينصب على تحقيق حلم الصعود، وقد طالبت اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن وتقديم مباراة تليق باسم النادي».

واستعاد حليم ذكرياته أمام الأهلي عندما كان لاعبًا في صفوف حرس الحدود، مؤكدًا أن مواجهات الفريقين كانت دائمًا تتسم بالقوة والندية، مشيرًا إلى نجاح حرس الحدود سابقًا في الفوز على الأهلي بنهائي كأس مصر.