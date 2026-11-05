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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالعزيز عبدالشافي: تراجع الأهلي سبب غيابه عن ترشيحات الأفضل في أفريقيا

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

تحدث عبدالعزيز عبدالشافي، نجم الكرة المصرية السابق، عن غياب النادي الأهلي عن ترشيحات جوائز الأفضل في أفريقيا.

الاهلي 

وقال عبدالعزيز عبدالشافي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن غياب الأهلي عن ترشيحات الأفضل أمر طبيعي في ظل ابتعاد الفريق عن مستواه المعروف خلال الموسمين الماضيين.

وأضاف: "الأيام دول، والأهلي بقاله موسمين بعيد عن المستوى المعروف عنه، والإحصائيات القديمة للنادي كانت كبيرة جدًا في بداية القرن، لكن الفترة الأخيرة الأهلي خسر بطولات، وغيابه عن الترشيحات شيء طبيعي، ونتمنى السنة دي التتويج بالألقاب والبطولات".

وتطرق عبدالعزيز عبدالشافي للحديث عن نادي بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق يضم أفضل اللاعبين على مستوى مصر، ويمتلكون قدرات فردية عالية للغاية.

وعن المقارنة بين حسام حسن ومعتمد جمال، أكد أنه يرى أن حسام حسن أقرب، مشيرًا إلى أنه وصل إلى مستوى عالمي.

وفيما يتعلق بالمنافسة بين المهدي سليمان ومصطفى شوبير، أوضح أن الثنائي قدما موسمًا مميزًا للغاية مع الأهلي والزمالك، لكن فرص مصطفى شوبير أكبر، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به مع منتخب مصر في كأس العالم الأخير.

وأشاد نجم الكرة المصرية السابق بإمكانيات مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه يشبه ثابت البطل، أسطورة الأهلي، داخل الملعب، وكشف أنه سبق وأبلغ أحمد شوبير بأن نجله مصطفى سيكون أفضل منه.

وعن رأيه في إنشاء شركة الكرة بنادي الزمالك، أكد عبدالعزيز عبدالشافي أن الاستثمار الرياضي أصبح ضرورة مهمة، مشددًا على ضرورة الاستعانة بمتخصصين في القانون والقانون الرياضي لتحديد الأولويات والحفاظ على مصلحة النادي.

وأوضح أن الأزمة الأساسية التي يعاني منها الزمالك تتمثل في نقص الموارد المالية، مؤكدًا ضرورة وجود اتفاق وتضحيات من الجميع من أجل مصلحة القلعة البيضاء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تأييده لفكرة إنشاء شركة الكرة بنادي الزمالك، باعتبارها خطوة مهمة في ملف الاستثمار الرياضي وتوفير موارد مالية جديدة للنادي.

الاهلي الزمالك منتخب مصر

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