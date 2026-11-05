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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كلوب بروج يهزم آيندهوفن 2-1 في دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج وايندهوفن
كلوب بروج وايندهوفن
حمزة شعيب

تلقى فريق آيندهوفن الهولندي خسارة على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ كلوب بروج التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق الألماني نيكولو تريزولدي، قبل أن ينجح الياباني كوادي سانو في إدراك التعادل لصالح آيندهوفن عند الدقيقة 54.

ولم ينتظر الفريق البلجيكي كثيرًا لاستعادة تقدمه، بعدما سجل البرتغالي كارلوس فوربس الهدف الثاني في الدقيقة 65، ليمنح فريقه الأفضلية ويحسم المواجهة لصالحه بثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الانتصار، رفع كلوب بروج رصيده إلى 9 نقاط، ليتقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري، بينما تجمد رصيد آيندهوفن عند 4 نقاط في المركز الرابع والعشرين.

ومن المنتظر أن يخوض آيندهوفن مواجهة قوية في الجولة المقبلة أمام ريال مدريد الإسباني على ملعب الأخير، بينما يستضيف كلوب بروج نظيره ليفربول الإنجليزي.

كلوب بروج لايبزيج دوري أبطال أوروبا

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