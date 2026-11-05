مجدي عبد العاطي: معتمد جمال مدير فنى كبير.. وقادر على قيادة الزمالك للفوز بدورى أبطال أفريقيا

أشاد مجدى عبد العاطى، المدير الفنى السابق لفريق أبو قير للأسمدة، بالمدير الفنى للزمالك معتمد جمال، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات فنية كبيرة، رغم الظروف الصعبة التى يعمل خلالها داخل القلعة البيضاء.

وقال مجدى عبد العاطى، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد جلال، فى برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «معتمد جمال مدير فنى كبير، ويعمل فى ظروف صعبة مع نادى الزمالك، وأرى أنه قادر على تحقيق النجاح وقيادة الفريق للفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا».

وأضاف: «الأهلى وبيراميدز أكثر استقرارًا من الزمالك فى الوقت الحالى، وهو ما يمنحهما أفضلية من ناحية الاستقرار الفنى والإدارى، لكن الزمالك يمتلك شخصية كبيرة وقدرة على المنافسة».

وتابع عبد العاطى حديثه عن مواجهات الزمالك وبيراميدز، قائلًا: «فريق الزمالك دائمًا بيظهر بشكل جيد أمام بيراميدز، وحتى فى أسوأ حالاته الفنية يستطيع تحقيق الفوز عليه، لأن مباريات الفريقين لها حسابات خاصة، والزمالك يمتلك القدرة على تقديم أداء قوى فى هذه المواجهات».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته فى قدرة معتمد جمال على التعامل مع التحديات التى تواجه الزمالك، وتحقيق طموحات جماهيره خلال الفترة المقبلة.