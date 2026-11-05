بشير التابعي ينتقد «كاف» بسبب محمد صلاح .. ماذا قال؟

انتقد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، استبعاد محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم طرابزون، من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026، معتبرًا أن الأمر يثير علامات استفهام، خاصة مع وجود السنغالي ساديو ماني ضمن القائمة.

محمد صلاح

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدّمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "المغرب والسنغال ومصر، بالترتيب، الأقرب للتتويج بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2026".

وأضاف: "محمد وهبي ووليد الركراكي هما الأقرب للتتويج بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا".

وتابع نجم الزمالك السابق: "استبعاد محمد صلاح من المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا أمر غريب، فكيف يتواجد ساديو ماني المحترف في السعودية، بينما يتم استبعاد صلاح الذي يلعب في أوروبا؟".