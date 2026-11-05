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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع 3 شباب في حادثي دراجات نارية ببني سويف

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي

خيم الحزن والأسى على أهالي محافظة بني سويف عقب وفاة 3 شباب في مقتبل العمر، إثر وقوع حادثي سير مروعين لدراجات نارية بفارق ساعات قليلة وفي مركزين مختلفين داخل المحافظة.

ففي الحادث الأول، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إشعارًا بوقوع حادث تصادم مروع لدراجة نارية على طريق قرية “الدباح ” التابعة لمركز إهناسيا.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أسفار الحادث عن وفاة شابين هما: “يوسف عصام عبد العليم” و"محمد أشرف" ، وهما من أبناء قرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقل جثمانيهما إلى المستشفى لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة تحت تصرف جهات التحقيق.

ولم تكد تمضي ساعات قليلة حتى تلقت غرفة العمليات بلاغًا آخر بوقوع حادث دراجة نارية جديد على طريق قرية «ميدوم» التابعة لمركز الواسطى، حيث أسفر الحادث عن وفاة الشاب “أحمد عبد العال” ، وهو من أبناء قرية ميدوم نفسها، متأثرًا بجراحه البالغة الناتجة عن الاصطدام، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى القريب.

وباشرت الجهات الأمنية ببني سويف وتحقيقات النيابة العامة الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب وملابسات الحادثين، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، مع الاستماع للشهود ومعاينة مواقع التصادم.

وشيع الأهالي جثامين الشباب الثلاثة إلى مثواهم الأخير وسط حالة عارمة من الحزن والمواساة لأسر الضحايا، داعين الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

بني سويف الواسطي شريف باشا

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