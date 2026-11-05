مدحت عبدالهادي: أوافق على منح المستثمر 51% من شركة الزمالك بشرط

تحدث مدحت عبدالهادي، نجم الزمالك السابق، عن النسب المقترحة لتوزيع أسهم شركة الكرة بالنادي، مؤكدًا وجود قرار من وزارة الشباب والرياضة يقضي بحصول المستثمر على 49% مقابل 51% لنادي الزمالك، مع إمكانية تعديل النسب في حال موافقة الجمعية العمومية.

وقال مدحت عبدالهادي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن المستثمر عندما يدخل النادي قد يرغب في الحصول على النسبة الأكبر من الأسهم حتى يكون صاحب السيطرة والقرار.

وأضاف أن حصول المستثمر على نسبة 51% قد يؤدي إلى ابتعاد رموز نادي الزمالك عن المشهد بشكل كامل.

وأوضح عبدالهادي أنه لا يمانع حصول المستثمر على نسبة 51% من أسهم شركة الكرة، لكنه وضع شرطًا أساسيًا للموافقة على ذلك، وهو أن يظل مجلس إدارة نادي الزمالك صاحب القرار النهائي في القرارات التي تتطلب موافقة المجلس، بما يضمن الحفاظ على دور النادي وهويته في إدارة الملف.