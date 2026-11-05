وجبة شهية.. طريقة عمل جراتان البطاطس بالجبنة في الفرن

تعتبر البطاطس من أكثر المكونات التي يمكن استخدامها في إعداد وصفات متنوعة تناسب وجبات الغداء والعشاء، ومن بين الأطباق التي تتميز بمذاقها الغني جراتان البطاطس بالجبنة، وهي وصفة مستوحاة من المطبخ الفرنسي، تعتمد على شرائح البطاطس الرفيعة المطهية مع اللبن والكريمة والجبن حتى تحصل على قوام طري وطبقة ذهبية شهية.

وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها وإمكانية تقديمها بجانب الدجاج المشوي أو اللحوم، كما يمكن إعدادها كطبق رئيسي للنباتيين.

مكونات جراتان البطاطس بالجبنة

كيلو من البطاطس.

كوب من اللبن.

كوب من كريمة الطهي.

كوب من الجبن الشيدر أو الجرويير المبشور.

فص ثوم.

ملعقة من الزبدة.

ملح وفلفل أسود.

رشة جوزة الطيب.

طريقة التحضير

تقشر البطاطس وتقطع إلى شرائح رفيعة ومتساوية حتى تنضج بصورة متجانسة.

تدهن صينية الفرن بالزبدة، ثم يفرك قاعها بفص الثوم لإضافة نكهة مميزة.

ترص شرائح البطاطس داخل الصينية في طبقات متساوية.

يخلط اللبن مع الكريمة والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب.

يسكب الخليط فوق البطاطس حتى يغطي معظم الشرائح.

يضاف الجبن المبشور على الوجه، ثم تدخل الصينية الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

تترك لمدة تتراوح بين 45 و60 دقيقة، حتى تنضج البطاطس ويحصل الوجه على اللون الذهبي.

تترك الصينية عدة دقائق قبل التقطيع والتقديم.

سر نجاح جراتان البطاطس

يفضل تقطيع البطاطس إلى شرائح رفيعة ومتساوية، وعدم زيادة كمية السوائل بصورة مبالغ فيها، مع ترك الصينية حتى تحصل على طبقة ذهبية من الجبن قبل إخراجها من الفرن.