قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يوضح حقيقة تحديد كميات البنزين بعد تطبيق منظومة مراقبة الوقود
أحمد موسى: يجب الاستعداد لتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.. ويكشف تفاصيل منظومة مراقبة الوقود
أسامة كمال: تهريب الوقود يرفع سعر لتر السولار إلى 70 جنيهًا في بعض المناطق
رئيس جامعة المنصورة : مشروع (TIER1) فرصة تاريخية للتأهل ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً
بدء تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود.. وأحمد موسى يستعرض تفاصيلها
أول إجازة رسمية في مصر 2027.. موعد عطلة عيد الميلاد وفرصة 3 أيام راحة
أذربيجان والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم العسكري
الرفق بالحيوان: أطلقنا حملة لتحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار بكل المحافظات
مش طبيعي.. عماد متعب يعلق على أسلوب الأهلي تحت قيادة عموتة
مستشار البرهان: إثيوبيا تحاول استفزاز السودان ودفعه إلى مواجهة مباشرة
استجابة فورية لطلبات أهالينا.. محافظ الغربية يوجّه بتوفير كشك لأحد المواطنين
نتنياهو يعلن انفتاحه على تشكيل حكومة إسرائيلية موسعة ويتمسك بقيادتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل صينية قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة في الفرن

قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات جديدة لتقديم البطاطس والفراخ بطريقة مختلفة عن الأكلات التقليدية، وتأتي صينية قوارب البطاطس بالفراخ من الوصفات المميزة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، إذ تجمع بين البطاطس المحمرة وحشوة الدجاج المتبلة والخضراوات، مع طبقة من الجبنة الذائبة التي تمنحها مذاقًا شهيًا وشكلًا جذابًا، للشيف رباب العمدة.

مقادير صينية قوارب البطاطس بالفراخ

  • 6 حبات بطاطس كبيرة.
  • نصف كيلو صدور فراخ مقطعة مكعبات صغيرة.
  • بصلة كبيرة مفرومة.
  • ثمرة فلفل أخضر.
  • ثمرة فلفل أحمر.
  • كوب جبنة موتزاريلا.
  • نصف كوب جبنة شيدر.
  • ملعقتان كبيرتان زيت.
  • ملعقة كبيرة زبدة.
  • فصان ثوم مفرومان.
  • ملعقة صغيرة بابريكا.
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
  • ملعقة صغيرة بهارات فراخ.
  • ملح حسب الرغبة.
  • رشة زعتر.

طريقة تحضير قوارب البطاطس

  1. اغسلي البطاطس جيدًا، واسلقيها في ماء مغلي مملح حتى تنضج بنسبة 80%، مع الحفاظ على تماسكها.
  2. اتركي البطاطس حتى تبرد قليلًا، ثم اقطعي كل حبة إلى نصفين بالطول.
  3. استخدمي ملعقة صغيرة لتفريغ منتصف كل نصف، مع ترك طبقة من البطاطس حول القشرة حتى لا تتكسر.
  4. ادهني القوارب بالزبدة من الداخل والخارج، ثم رصيها في صينية فرن.
  5. أدخليها فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق حتى تتماسك وتأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.

طريقة عمل حشوة الفراخ

  1. قطعي صدور الفراخ إلى مكعبات صغيرة ومتساوية.
  2. سخني الزيت في طاسة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.
  3. أضيفي الثوم والفراخ وقلبي جيدًا حتى يتغير لون الدجاج.
  4. ضعي الملح والفلفل الأسود والبابريكا وبهارات الفراخ والزعتر.
  5. أضيفي الفلفل الأخضر والأحمر بعد تقطيعهما إلى مكعبات صغيرة.
  6. اتركي الحشوة على نار متوسطة حتى تنضج الفراخ تمامًا وتتجانس المكونات.
  7. أضيفي جزءًا من البطاطس التي تم تفريغها بعد هرسها، وقلبيها مع الحشوة لإعطائها قوامًا متماسكًا.

طريقة تجهيز صينية قوارب البطاطس بالفراخ في الفرن

  1. وزعي حشوة الفراخ داخل قوارب البطاطس باستخدام ملعقة، واضغطي عليها برفق حتى تمتلئ.
  2. ضعي طبقة من جبنة الشيدر فوق الحشوة.
  3. وزعي جبنة الموتزاريلا على الوجه حتى تغطي القوارب.
  4. رصي البطاطس المحشوة في صينية مدهونة بقليل من الزبدة.
  5. أدخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تذوب الجبنة.
  6. شغلي الشواية لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق حتى يتحول لون الجبنة إلى الذهبي.

سر نجاح قوارب البطاطس بالفراخ مثل المطاعم

قوارب البطاطس بالفراخ 
  • اختاري البطاطس الكبيرة حتى تتحمل الحشو ولا تتفتت أثناء الطهي.
  • لا تفرغي البطاطس بالكامل، واتركي طبقة سميكة نسبيًا حول القشرة.
  • حمري قوارب البطاطس قليلًا قبل إضافة الحشوة حتى تحتفظ بشكلها.
  • قطعي الفراخ إلى مكعبات صغيرة لضمان توزيعها بالتساوي.
  • لا تكثري من السوائل داخل الحشوة حتى لا تصبح البطاطس طرية أكثر من اللازم.
  • استخدمي خليطًا من الموتزاريلا والشيدر للحصول على مذاق غني ووجه ذهبي.

طريقة تقديم قوارب البطاطس بالفراخ

قوارب البطاطس بالفراخ 

قدمي الصينية ساخنة فور خروجها من الفرن، وزينيها بالبقدونس المفروم، ويمكن تقديمها بجانب سلطة الزبادي أو السلطة الخضراء والمخللات، كما يمكن إضافة صوص الثومية أو الكاتشب حسب الرغبة.

تستغرق الوصفة نحو 45 إلى 60 دقيقة حسب حجم البطاطس وسرعة نضجها، وتكفي 4 إلى 5 أفراد.

قوارب البطاطس البطاطس البطاطس بالفراخ والجبنة بطاطس طريقة عمل البطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلا من أسبوعين

الاهلي

الليلة .. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

ترشيحاتنا

الرجاء المغربي

الرجاء المغربي يعلن رسميا فك الارتباط بالأسباني بباكو خيميز

فرج عامر

فرج عامر يشيد بتألق طاهر محمد طاهر أمام المقاولون العرب

نادي تينيريفي الإسباني

نادي تينيريفي يصدر بيانًا بشأن الحالة الصحية للاعبه خيسوس دي ميجيل

بالصور

4 مشروبات تساعدك في الحصول على فيتامين د

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

طريقة عمل صينية قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة في الفرن

قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة

غطاء وقع جوه الزجاجة ومش عارفة تطلعيه؟ حيلة بسيطة للتعامل مع المشكلة

غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة

السجادة بتتكور من الأطراف؟ حيلة بسيطة تثبتها وتمنع التعثر

منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد
منع تكوير السجاد

فيديو

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد