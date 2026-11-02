طريقة عمل صينية قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة في الفرن

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات جديدة لتقديم البطاطس والفراخ بطريقة مختلفة عن الأكلات التقليدية، وتأتي صينية قوارب البطاطس بالفراخ من الوصفات المميزة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، إذ تجمع بين البطاطس المحمرة وحشوة الدجاج المتبلة والخضراوات، مع طبقة من الجبنة الذائبة التي تمنحها مذاقًا شهيًا وشكلًا جذابًا، للشيف رباب العمدة.

مقادير صينية قوارب البطاطس بالفراخ

6 حبات بطاطس كبيرة.

نصف كيلو صدور فراخ مقطعة مكعبات صغيرة.

بصلة كبيرة مفرومة.

ثمرة فلفل أخضر.

ثمرة فلفل أحمر.

كوب جبنة موتزاريلا.

نصف كوب جبنة شيدر.

ملعقتان كبيرتان زيت.

ملعقة كبيرة زبدة.

فصان ثوم مفرومان.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

ملح حسب الرغبة.

رشة زعتر.

طريقة تحضير قوارب البطاطس

اغسلي البطاطس جيدًا، واسلقيها في ماء مغلي مملح حتى تنضج بنسبة 80%، مع الحفاظ على تماسكها. اتركي البطاطس حتى تبرد قليلًا، ثم اقطعي كل حبة إلى نصفين بالطول. استخدمي ملعقة صغيرة لتفريغ منتصف كل نصف، مع ترك طبقة من البطاطس حول القشرة حتى لا تتكسر. ادهني القوارب بالزبدة من الداخل والخارج، ثم رصيها في صينية فرن. أدخليها فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق حتى تتماسك وتأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.

طريقة عمل حشوة الفراخ

قطعي صدور الفراخ إلى مكعبات صغيرة ومتساوية. سخني الزيت في طاسة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل. أضيفي الثوم والفراخ وقلبي جيدًا حتى يتغير لون الدجاج. ضعي الملح والفلفل الأسود والبابريكا وبهارات الفراخ والزعتر. أضيفي الفلفل الأخضر والأحمر بعد تقطيعهما إلى مكعبات صغيرة. اتركي الحشوة على نار متوسطة حتى تنضج الفراخ تمامًا وتتجانس المكونات. أضيفي جزءًا من البطاطس التي تم تفريغها بعد هرسها، وقلبيها مع الحشوة لإعطائها قوامًا متماسكًا.

طريقة تجهيز صينية قوارب البطاطس بالفراخ في الفرن

سر نجاح قوارب البطاطس بالفراخ مثل المطاعم

قوارب البطاطس بالفراخ

اختاري البطاطس الكبيرة حتى تتحمل الحشو ولا تتفتت أثناء الطهي.

لا تفرغي البطاطس بالكامل، واتركي طبقة سميكة نسبيًا حول القشرة.

حمري قوارب البطاطس قليلًا قبل إضافة الحشوة حتى تحتفظ بشكلها.

قطعي الفراخ إلى مكعبات صغيرة لضمان توزيعها بالتساوي.

لا تكثري من السوائل داخل الحشوة حتى لا تصبح البطاطس طرية أكثر من اللازم.

استخدمي خليطًا من الموتزاريلا والشيدر للحصول على مذاق غني ووجه ذهبي.

طريقة تقديم قوارب البطاطس بالفراخ

قوارب البطاطس بالفراخ

قدمي الصينية ساخنة فور خروجها من الفرن، وزينيها بالبقدونس المفروم، ويمكن تقديمها بجانب سلطة الزبادي أو السلطة الخضراء والمخللات، كما يمكن إضافة صوص الثومية أو الكاتشب حسب الرغبة.

تستغرق الوصفة نحو 45 إلى 60 دقيقة حسب حجم البطاطس وسرعة نضجها، وتكفي 4 إلى 5 أفراد.