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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تجارة عين شمس تبحث تعزيز التعاون والشراكة الأكاديمية مع الجامعات الصينية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي

استقبل الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ، وفداً رفيع المستوى من السفارة الصينية بالقاهرة ، وذلك في إطار توجه كلية التجارة جامعة عين شمس، نحو تعزيز التعاون الدولي والإنفتاح على التجارب التعليمية والإقتصادية العالمية ، ولبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الأكاديمية بين الكلية والجامعات والمؤسسات التعليمية الصينية ، وإستكشاف فرص التعاون في مجالات التعليم الجامعي والدراسات العليا والتدريب وريادة الأعمال.

وضم الجانب الصيني، لو تشون شنغ (Lu Chunsheng)، المستشار الوزاري ( المستشار العلمى )  بالسفارة الصينية بالقاهرة، و فنغ ياو (Feng Yao)، السكرتير الثالث بالسفارة، و دوان تشي جيه (Duan Zhijie)، السكرتير الثاني بالسفارة الصينية بالقاهرة.

كما شارك في الاجتماع الدكتور ناصر عبد العال عبد الفتاح – أستاذ اللغويات ودراسات الترجمة بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس، يشغل حالياً منصب مدير معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس ، ورئيس مجلس إدارة جمعية الدارسين المصريين فى الصين وعضو مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الصينية، ومترجم معتمد لدى رئاسة الجمهورية.

وتناول الإجتماع بحث آليات إقامة شراكات أكاديمية بين كلية التجارة والجامعات الصينية ، بما يدعم تبادل الخبرات العلمية والثقافية، ويتيح فرصاً أوسع للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للإستفادة من التجارب التعليمية الدولية ، من خلال برامج للتبادل الطلابي ، وتبادل زيارات الأساتذة الجامعيين ، وتنظيم المحاضرات والندوات والأنشطة العلمية المشتركة.

كما ناقش فرص التعاون في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، وإمكانية تطوير برامج أكاديمية مشتركة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، إلى جانب بحث فرص إتاحة المنح الدراسية والتعليمية المقدمة من الجامعات والجهات الصينية للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وفقاً للضوابط والشروط المنظمة لكل برنامج.

وفي مجال التدريب والتنمية الإقتصادية، تطرق الإجتماع إلى بحث سبل التعاون مع الجهات المعنية بالحكومة الصينية في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرواد الأعمال، تستهدف تنمية المهارات الإدارية والاقتصادية والتسويقية، وتعزيز القدرات في مجالات إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإدارتها وتطويرها، والاستفادة من الخبرة الصينية في دعم الابتكار وتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال.

كما شهد مناقشة مقترح تنظيم زيارة علمية وتدريبية إلى إحدى المدن الصناعية بجنوب الصين، للاطلاع على التجربة الصينية في تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتعرف على النماذج التطبيقية في مجالات الإنتاج والتسويق والإدارة والتمويل، مع بحث إمكانية تنظيم لقاءات ميدانية مع المسؤولين وممثلي المؤسسات الصناعية ومراكز التدريب والابتكار.

وأكد الاجتماع أهمية إستمرار التنسيق بين كلية التجارة جامعة عين شمس والسفارة الصينية بالقاهرة، لدراسة المقترحات المطروحة ووضع آليات تنفيذية للتعاون، بما يسهم في بناء شراكات أكاديمية مستدامة، وتعزيز التبادل المعرفي والثقافي، وتطوير مهارات الطلاب والخريجين، وإعداد كوادر مؤهلة لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص كلية التجارة جامعة عين شمس على توسيع شبكة علاقاتها الدولية، وتطوير منظومتها التعليمية والتدريبية، وتعزيز الإستفادة من التجارب العالمية الناجحة في التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية.

جامعة عين شمس كلية التجارة جامعة عين شمس كلية التجارة

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