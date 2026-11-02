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الرفق بالحيوان: أطلقنا حملة لتحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار بكل المحافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرفق بالحيوان: أطلقنا حملة لتحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار بكل المحافظات

كلاب الشوارع
كلاب الشوارع
هاني حسين

أكد الحسيني عوض رئيس الإدارة العامة للرفق بالحيوان، أن القانون وضع آليات للتعامل مع الكلاب في الشوارع.

وقال الحسيني عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامجه "مساء جديد“ المذاع على قناة ”المحور"،: "القمامة عامل رئيسي لانتشار الكلاب في الشوارع".

وتابع الحسيني عوض: “نقوم بحملات توعية، وكذلك تحصين للكلاب ضد مرض السعار، وتم إطلاق حملة في مختلف المحافظات”، موضحا أن فصل الخريف هو موسم التزاوج للكلاب، وبالتالي تتغير هرمونات الكلاب بشكل ملحوظ، وتكون لديها شراسة بعض الشيء".

وأكمل الحسيني عوض: “مستمرون في حملة تحصين الكلاب في الشوارع لمدة أسبوع؛ كي نحمي المواطنين من مرض السعار”، مؤكدا: "أصبح لدينا ملاجئ حكومية لاحتواء كلاب الشوارع".

ولفت الحسيني عوض، إلى أننا: “نقوم بتعقيم جراحي للكلاب الشرسة في الشوارع”، مشيرا إلى أن "التحصين يقتل دورة انتقال مرض السعار؛ كي لا ينتقل إلى باقي الكلاب والبشر".

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