وظائف وزارة العمل 2026.. 656 فرصة عمل برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل توفير 656 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع إحدى شركات الأمن والحراسة والصيانة، ضمن جهود إتاحة فرص توظيف متنوعة للشباب في القطاع الخاص، تشمل تخصصات الأمن والحراسة والمجالات الفنية والإدارية، برواتب شهرية تبدأ من 7 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه.

وتتنوع الوظائف المعلنة بين مشرفي وأفراد الأمن والفنيين في تخصصات الكهرباء والتكييف والميكانيكا والسباكة والنجارة، إلى جانب وظائف إدارية وإشرافية، وتستهدف عددًا من المحافظات والمناطق، من بينها مدينة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والمقطم والفيوم والسويس ودمياط.

وتتصدر وظيفة مدير موقع قائمة الوظائف الأعلى أجرًا، براتب شهري يصل إلى 30 ألف جنيه بمحافظة الفيوم، مع اشتراط امتلاك خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات، بينما تشمل القائمة أيضًا وظائف مشرف عام برواتب تتراوح بين 12 ألفًا و15 ألف جنيه، فضلًا عن فرص فنية برواتب مختلفة وفقًا لطبيعة كل تخصص.

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وتتضمن فرص العمل الجديدة 600 وظيفة لمشرفي وأفراد الأمن، برواتب تتراوح بين 7 آلاف و9500 جنيه، مع تحديد الفئة العمرية المناسبة للمتقدمين لهذه الوظائف بين 20 و50 عامًا.

كم عدد فرص العمل المتاحة في إعلان وزارة العمل الجديد؟

يبلغ إجمالي فرص العمل التي أعلنت عنها وزارة العمل 656 فرصة، بالتعاون مع إحدى شركات الأمن والحراسة والصيانة، وتتوزع على مجموعة من الوظائف الأمنية والفنية والإدارية.

وتستحوذ وظائف الأمن والحراسة على النصيب الأكبر من الإعلان، بإجمالي 600 فرصة لمشرفي وأفراد الأمن، بينما تتوزع بقية الفرص على وظائف مدير موقع ومشرف عام ومجموعة من التخصصات الفنية.

وتشمل الوظائف الفنية تخصصات الكهرباء والتكييف والميكانيكا والسباكة والنجارة، مع اختلاف الرواتب المطلوبة وفقًا للمسمى الوظيفي وطبيعة المسؤوليات والخبرة العملية اللازمة لكل وظيفة.

ما وظائف الأمن والحراسة المطلوبة وما رواتبها؟

تتضمن الوظائف المعلنة 600 فرصة عمل لمشرفي وأفراد الأمن، للعمل في عدد من المواقع، تشمل مدينة السادس من أكتوبر وأحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى منطقة المقطم.

وتتراوح الرواتب الشهرية لهذه الوظائف بين 7 آلاف و9500 جنيه، ويشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و50 عامًا.

وتعد هذه الوظائف الأكبر من حيث عدد الفرص المتاحة ضمن إعلان وزارة العمل، إذ تمثل الجزء الأكبر من إجمالي الوظائف البالغ عددها 656 فرصة.

ما الوظائف التي يصل راتبها إلى 30 ألف جنيه؟

تضم قائمة الوظائف المعلنة وظيفة مدير موقع بمحافظة الفيوم، براتب شهري يصل إلى 30 ألف جنيه، وهي أعلى قيمة راتب واردة ضمن الإعلان.

ويشترط للتقدم إلى هذه الوظيفة امتلاك خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات، بما يتناسب مع طبيعة المسؤوليات الإدارية والإشرافية المرتبطة بإدارة الموقع.

كما يتضمن الإعلان 10 فرص عمل بمسمى مشرف عام في محافظتي الفيوم والسويس، برواتب تتراوح بين 12 ألفًا و15 ألف جنيه، ويشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 30 و44 عامًا، إلى جانب امتلاك خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات.

وتتنوع الوظائف الأخرى بين تخصصات فنية مختلفة، برواتب تبدأ من 9 آلاف جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه، وفقًا للمسمى الوظيفي.

ما قائمة الوظائف المطلوبة والرواتب الشهرية في إعلان وزارة العمل؟

تضم فرص العمل الجديدة مجموعة من الوظائف الإدارية والإشرافية والفنية، ويمكن توضيح المسميات الوظيفية وعدد الفرص والرواتب المعلنة على النحو الآتي:

مدير موقع: وظيفة واحدة بمحافظة الفيوم، براتب 30 ألف جنيه، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

مشرف عام: 10 وظائف بمحافظتي الفيوم والسويس، براتب يتراوح بين 12 و15 ألف جنيه، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات.

مشرف فني عام كهرباء: 5 وظائف، براتب 12 ألف جنيه.

فني أول كهرباء جهد متوسط: 5 وظائف، براتب 13 ألف جنيه.

فني أول تكييف: 5 وظائف، براتب 15 ألف جنيه.

فني أول ميكانيكا طلمبات ومولدات: 5 وظائف، براتب 14 ألف جنيه.

فني أول سباكة: 5 وظائف، براتب 12 ألف جنيه.

فني تكييف: 10 وظائف بمحافظتي الفيوم والسويس، براتب 9 آلاف جنيه.

فني نجارة: 5 وظائف، براتب 9 آلاف جنيه.

فني كهرباء: 5 وظائف بمحافظة دمياط، براتب 9 آلاف جنيه.

مشرفو وأفراد أمن: 600 وظيفة، برواتب تتراوح بين 7 آلاف و9500 جنيه.

وتوضح قائمة الوظائف تنوع التخصصات المطلوبة، حيث تشمل فرصًا لأصحاب الخبرات الإدارية والفنية، إلى جانب وظائف الأمن والحراسة التي تستحوذ على العدد الأكبر من فرص التوظيف.

ما شروط التقديم في وظائف وزارة العمل 2026؟

حددت الشركة مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها لدى الراغبين في التقدم للوظائف المعلنة، وتختلف هذه الشروط وفقًا للمسمى الوظيفي وطبيعة العمل والخبرة المطلوبة.

وتشمل أبرز شروط التقديم ما يأتي:

أن يتراوح عمر المتقدم لوظائف الأمن والحراسة بين 20 و50 عامًا.

توافر خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات للمتقدم إلى وظيفة مدير موقع.

امتلاك خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات للمتقدمين إلى وظائف المشرف العام.

أن يتراوح سن المتقدم لوظائف المشرف العام بين 30 و44 عامًا.

توافر المؤهل المناسب لطبيعة الوظيفة التي يرغب المتقدم في الالتحاق بها.

ويتعين على الراغبين في التقديم مراعاة شروط السن والخبرة والمؤهل المطلوب لكل وظيفة، خاصة أن الإعلان يضم تخصصات متعددة تختلف فيما بينها من حيث طبيعة المهام والمسؤوليات.

ما مميزات وظائف وزارة العمل الجديدة في القطاع الخاص؟

لا تقتصر المزايا التي يحصل عليها المقبولون في الوظائف الجديدة على الرواتب الشهرية المعلنة، إذ تتضمن فرص العمل مجموعة من المميزات الإضافية التي توفر للعاملين مزايا اجتماعية وطبية وخدمية.

وتشمل المميزات المعلنة ما يأتي:

التأمين الاجتماعي.

التأمين الطبي الخاص.

توفير الوجبات للعاملين.

توفير الإقامة.

زيادة سنوية في الراتب.

الحصول على 4 أيام راحة.

وتتنوع هذه المزايا بين التغطية التأمينية والخدمات المقدمة للعاملين، إلى جانب الزيادة السنوية في الراتب وأيام الراحة، بما يجعل تفاصيل المزايا جزءًا مهمًا ينبغي الاطلاع عليه عند التقدم للوظائف.

أين تقدم طلبات التوظيف في وظائف وزارة العمل؟

حددت الشركة مقرًا لاستقبال الراغبين في التقدم إلى الوظائف الجديدة والاستفسار عن تفاصيلها، وذلك في العنوان الآتي: «25 أ عمارات العبور، شارع صلاح سالم، بجوار محطة مترو أرض المعارض».

ويمكن للراغبين في الحصول على معلومات بشأن الوظائف المتاحة وشروط التقديم التواصل مع الشركة من خلال أرقام الهواتف المعلنة:

01228360956.

01220946209.

ويستطيع المتقدمون استخدام بيانات التواصل للاستفسار عن الوظائف المطلوبة وتفاصيل التقديم، مع تحديد المسمى الوظيفي المناسب لهم والتأكد من توافر الشروط المرتبطة به قبل التقدم.

ما أعلى وأقل الرواتب في وظائف وزارة العمل الجديدة؟

تتراوح الرواتب الشهرية في إعلان الوظائف الجديدة بين 7 آلاف جنيه و30 ألف جنيه، وفقًا للمعلومات المعلنة عن الوظائف المتاحة.

وتسجل وظيفة مدير موقع بمحافظة الفيوم أعلى راتب، بقيمة تصل إلى 30 ألف جنيه شهريًا، بينما تتراوح رواتب مشرفي وأفراد الأمن بين 7 آلاف و9500 جنيه.

كما تشمل الوظائف الفنية رواتب مختلفة، إذ يحصل فني أول تكييف على 15 ألف جنيه، وفني أول ميكانيكا طلمبات ومولدات على 14 ألف جنيه، وفني أول كهرباء جهد متوسط على 13 ألف جنيه، بينما تبلغ رواتب عدد من الوظائف الفنية الأخرى 12 ألف جنيه أو 9 آلاف جنيه.

وتتيح هذه الوظائف خيارات متعددة أمام الباحثين عن فرص عمل في القطاع الخاص، سواء في المجالات الأمنية أو الفنية أو الإدارية، مع اختلاف الرواتب وفقًا للتخصص والخبرة المطلوبة.