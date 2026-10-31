مطلوب وظائف إدارية في وزارة الصحة.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فتح باب التقدم لشغل وظائف شاغرة بمكتب معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، وذلك للاستعانة بالكوادر البشرية المتميزة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، للعمل بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتستهدف الوزارة من خلال هذا الإعلان استقطاب كفاءات قادرة على دعم ملفات التعاون الدولي والإدارة بكفاءة عالية، معلنةً عن الشروط والتخصصات المطلوبة والتي تنقسم إلى فئتين رئيسيتين:

أولًا: الفئات الفنية (أطباء بشريون، أسنان، صيدلة)

ويشترط في المتقدمين من الفئات الفنية توافر المهارات التالية:

* الخبرة: عام على الأقل في مجال العلاقات الدولية والتعاون الدولي.

* اللغات: إجادة تامة للغتين العربية والإنجليزية (تحدثًا وكتابة)، بما يشمل إعداد المذكرات والتقارير والملفات الفنية، مع تفضيل الإلمام باللغة الفرنسية أو لغات أخرى.

* المهارات البحثية والفنية: إجادة إجراء الأبحاث من مصادر معلومات مختلفة، والاهتمام بأدق التفاصيل الفنية.

* المهارات التقنية: مهارة عالية في إعداد العروض التقديمية باستخدام برنامج PowerPoint والبرامج المماثلة.

* السمات الشخصية: القدرة على العمل تحت الضغط، إنجاز المهام بسرعة وكفاءة، الأخذ بزمام المبادرة، والعمل بروح الفريق.

ثانيًا: الفئات الإدارية

ويشترط في المتقدمين لشغل الوظائف الإدارية ما يلي:

* الخبرة: سنتان على الأقل مع إجادة تامة للشؤون المالية والإدارية بالوزارة.

* المهارات المكتبية: إجادة استخدام الحاسب الآلي، إعداد الملفات الصادرة والواردة، والتمكن من الحفظ الإلكتروني والورقي لأرشيف المكتب.

* التواصل والتحرير: صياغة المذكرات والكتابة السلسة باللغتين العربية والإنجليزية.

* بيئة العمل: القدرة على إنجاز المهام بجودة عالية وتكليفات سريعة تحت ضغط العمل.

طبيعة العمل ومقر الوظيفة

وأوضح الإعلان أن طبيعة وظروف العمل بالمكتب تتطلب السهر بعد أوقات العمل الرسمية بشكل شبه دائم لمتابعة الملفات الدولية العاجلة.

وسيكون مقر العمل بديوان عام الوزارة بـالعاصمة الإدارية الجديدة.

طريقة التقديم والمستندات المطلوبة

وعلى الراغبين في التقدم وم ممن تنطبق عليهم الشروط كاملة، إرسال وتقديم المستندات الداعمة (السيرة الذاتية وبيان الحالة الوظيفية والخبرات) عبر المسارين التاليين:

1. التقديم الورقي: تسليم المستندات بمقر مكتب معاون الوزير للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

2. التقديم الإلكتروني: إرسال المستندات عبر البريد الإلكتروني الرسمي المخصص لاستقبال الطلبات: [email protected]