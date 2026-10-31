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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تثبيت أسعار المنتجات البترولية رسمياً.. وهذا موقف أنابيب البوتاجاز

أسعار إسطوانات البوتجاز
أسعار إسطوانات البوتجاز
قسم الخدمات

في ظل متابعة المواطنين لتطورات أسواق الطاقة والمنتجات البترولية، سادت حالة من الاستقرار التام في الأسواق المحلية على خلفية القرارات الصادرة عن الجهات المعنية، بالتزامن مع استقرار أسعار أسطوانات البوتجاز للمنازل والأنشطة التجارية. 

تفاصيل أسعار أسطوانات البوتاجاز الرسمية 

واستقرت الأسعار الرسمية لأسطوانات الغاز بمختلف أنواعها وأحجامها لتلبي احتياجات الأسر والمنشآت الخدمية والتجارية، وجاءت الأسعار على النحو التالي: 

أنبوبة البوتجاز

•    أسطوانة البوتاجاز المنزلية (سعة 12.5 كجم): سجلت نحو 275 جنيهًا. 

•    أسطوانة البوتاجاز التجارية (سعة 25 كجم): سجلت نحو 550 جنيهًا. 

انعكاسات قرار لجنة التسعير التلقائي 

ويأتي هذا الاستقرار استمراراً للقرارات التنظيمية الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي قضت بالإبقاء على أسعار الوقود والمنتجات البترولية دون أي تعديل (سواء بالزيادة أو الخفض)، عقب مراجعة شاملة للمحددات الاقتصادية العالمية والمحلية، وفي مقدمتها متوسطات أسعار خام برنت في الأسواق العالمية وحركة سعر الصرف، إلى جانب الإجراءات السعرية السابقة. 

أنبوبة البوتجاز

انتظام الإمدادات وتأكيد توافر المخزون 

وفي سياق متصل، نفت الجهات الرسمية بوزارة البترول والثروة المعدنية ما أُثير مؤخراً حول وجود أي نقص أو عجز في حصص أسطوانات البوتاجاز بمختلف المحافظات. 

وأكدت الوزارة أن منظومة الإنتاج والتعبئة والتوزيع تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وبانتظام تام، مع توافر أرصدة آمنة من الغاز الصب بمصانع التعبئة لتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين والأنشطة التجارية دون أية أزمات.

أنابيب البوتجاز

​ارتفاع أسعار 9 سلع غذائية

​وشهدت الأسواق المصرية مؤخراً موجة جديدة من التغيرات السعرية شملت عدداً من السلع الأساسية، حيث أظهر رصد بياني أصدرته "بوابة أسعار السلع التابعة لمجلس الوزراء" ارتفاع أسعار 9 سلع غذائية رئيسية، تصدرتها الزيادة الملحوظة في أسعار المسلي الصناعي.  

​تفاصيل أسعار السلع الغذائية وحجم الزيادة:

أنابيب البوتجاز
  • ​السمن الصناعي: بلغ سعر الكيلو 118.41 جنيهاً، مسجلاً أعلى قيمة زيادة بين السلع بقيمة بلغت 8.03 جنيهات.  
  • ​العدس المعبأ: بلغ سعره 71.91 جنيهاً، بزيادة قدرها 2.33 جنيه.  
  • ​الفول المعبأ: بلغ سعره 66.38 جنيهاً، بزيادة قدرها 3.44 جنيهات.  
  • ​السكر المعبأ: بلغ سعره 35.16 جنيهاً، مسجلاً التراجع الوحيد في القائمة بانخفاض طفيف قدره 44 قرشاً.  
  • ​الرز المعبأ: بلغ سعره 35.09 جنيهاً، بزيادة طفيفة بلغت 14 قرشاً.  
  • ​المكرونة المعبأة: بلغ سعرها 30.45 جنيهاً، بزيادة قدرها 1.24 جنيه. 
انابيب البوتجاز
  • الدقيق المعبأ: بلغ سعره 28.80 جنيهاً، بزيادة قدرها 1.05 جنيه.  
إسطوانات البوتجاز أسعار البوتجاز البوتاجاز المواد البترولية لجنة التسعير البنزين والسولار

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