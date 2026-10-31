قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشمس الأبدية.. المتحف المصري الكبير يطلق تجربة ضوئية في ذكرى افتتاحه
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة
انتخاب مصر لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية للمرة الثالثة
بالأرقام.. عموتة يعادل كولر وموسيماني في أول 11 مباراة مع الأهلي ويتفوق على فايلر
بدر عبد العاطي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري ومصر ترفض الاعتداء على دوله
البنك الأهلي يحدد شروط رحيل محمود الجزار بعد اهتمام الأهلي | خاص
10 وفيات و24 مصابا.. وزير الصحة يوجه بتقديم الرعاية لمصابي حادث الطريق الأوسطي
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. حقيقة خضوع الصيدليات لمواعيد غلق المحال التجارية
نادر أبو الليف لـ صدى البلد: سعيد بنجاح سحر الشرق.. وأرحب بأغاني المهرجانات الهادفة | فيديو
حكم تقديم الطعام للمعزين عند أهل الميت.. عطية لاشين يوضح
عبد الصمد ماهر يكشف تفاصيل الإنجاز التاريخي للدواء المصري في أفريقيا
بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: تحويل مصر لمركز إقليمي للصادرات الأفريقية يفتح أسواق العالم أمام القارة

محمد سليم، عضو مجلس النواب
محمد سليم، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لإعادة تصدير المنتجات الأفريقية إلى الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وشبكة واسعة من الموانئ والطرق ومحاور النقل والخدمات اللوجستية.

وقال «سليم» فى تصريحات له : إن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للقيام بدور محوري في ربط الأسواق الأفريقية بالأسواق العالمية، خاصة في ظل ما شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة من طفرة كبيرة في تطوير الموانئ البحرية والمناطق اللوجستية والمناطق الصناعية، إلى جانب التوسع في شبكة الطرق القومية والمشروعات المرتبطة بالنقل البحري والبري والسكك الحديدية، وهو ما يتيح إنشاء منظومة متكاملة لاستقبال المنتجات الأفريقية وتجهيزها وتخزينها وإعادة تصديرها بكفاءة وتنافسية.

 التكامل الاقتصادي الأفريقي

وأشار إلى أن هذا التوجه لا يحقق مكاسب اقتصادية وتجارية لمصر فقط، وإنما يمثل فرصة حقيقية أمام الدول الأفريقية لزيادة صادراتها والوصول إلى أسواق جديدة، والتغلب على العديد من التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف النقل والشحن وضعف سلاسل الإمداد، مؤكداً أن التكامل الاقتصادي الأفريقي يجب أن ينتقل من مرحلة الاتفاقيات والتصريحات إلى مشروعات عملية تحقق مصالح مشتركة لشعوب القارة.

وشدد الدكتور محمد سليم على ضرورة وضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحويل هذا التوجه إلى واقع ملموس، ترتكز على 5 آليات رئيسية وهى :

1. إنشاء مناطق لوجستية وتجارية أفريقية متخصصة لاستقبال المنتجات والسلع القادمة من الدول الأفريقية، وتخزينها وفرزها وتعبئتها وتجهيزها وفقاً لمتطلبات الأسواق المستهدفة.

2. تطوير منظومة النقل والشحن والتخليص الجمركي من خلال تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وخفض زمن وتكلفة نقل المنتجات وإعادة تصديرها.

3. تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص الأفريقي والدولي لجذب الاستثمارات في مجالات التخزين والتصنيع والتعبئة والنقل والخدمات اللوجستية، وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة.

4. إنشاء منصة رقمية للتجارة البينية الأفريقية تربط المنتجين والمصدرين والمستوردين، وتوفر معلومات عن المنتجات والأسعار واحتياجات الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية، بما يسهم في تسويق المنتجات الأفريقية بصورة أكثر احترافية.

5. تعزيز الاتفاقيات التجارية وفتح الأسواق الخارجية والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، مع دراسة متطلبات الأسواق المستهدفة والالتزام بقواعد المنشأ والمواصفات والمعايير الدولية.

وأكد «سليم» أن نجاح هذه الرؤية يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين الوزارات والجهات المعنية بالتجارة والصناعة والنقل والاستثمار والخارجية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية ومؤسسات التمويل الأفريقية والدولية.

وأضاف أن مصر قادرة على أن تصبح بوابة تجارية ولوجستية رئيسية للمنتجات الأفريقية، ليس فقط من خلال إعادة التصدير، ولكن أيضاً عبر إقامة صناعات تحويلية تضيف قيمة للمواد الخام والمنتجات الزراعية والصناعية الأفريقية، بما يخلق فرص عمل جديدة، ويعزز الاستثمارات، ويرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية والأفريقية.

كما أكد الدكتور محمد سليم أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإعادة تصدير المنتجات الأفريقية يمثل مشروعاً استراتيجياً يتجاوز حدود التجارة التقليدية، ويعزز مكانة مصر الاقتصادية داخل القارة، ويدعم توجهات الدولة نحو تعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة، وصولاً إلى بناء شراكة اقتصادية حقيقية تجعل من القارة الأفريقية قوة إنتاجية وتجارية مؤثرة في الاقتصاد العالمي . 

محمد سليم لجنة الشؤون الأفريقية مجلس النواب الأسواق الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني

البنك المركزي

السعودية توافق على استمرار وديعة بـ 5.3 مليار دولار لمدة عام في «المركزي المصري»

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

نشات الديهي وبوتين

العاشرة بدلًا من TeN.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل تغيير اسم القناة.. ويوضح حقيقة سؤاله للرئيس بوتين

شمس البارودي و الفنانه نجوى إبراهيم

النصيحة في العلن فضيحة.. شمس البارودي تخرج عن صمتها وتهاجم ماما نجوى

عدادات الكهرباء الكارت

مديونية عداد الكهرباء الكارت.. أسباب الخصم المفاجئ من الرصيد

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية ووزير العدل

محافظ المنوفية يستقبل وزير العدل قبل افتتاح الشهر العقاري ووضع حجر أساس نادي القضاة

المتوفى

مصرع طالب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم بطوخ

مبادرة علشان أولادنا

محافظ المنيا: دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا وتعزيز الوعي أولوية لبناء أسرة

بالصور

بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

آثار الحكيم
آثار الحكيم
آثار الحكيم

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

عندما يتغير الآخرين من غير ما يقولوا حاجة؟.. 5 أسباب نفسية واجتماعية

ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: حتى لا نصنع أصنامًا صغيرة بأيدينا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

المزيد