45 رحلة طيران دولية تصل مرسى علم اليوم.. و198 طائرة خلال أسبوع

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 45 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، تقل على متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، في مؤشر على استمرار انتعاش حركة السياحة الوافدة إلى المدينة.

وكشفت جداول تشغيل الرحلات بالمطار عن استقبال 198 رحلة طيران دولية خلال الأسبوع الجاري، بداية من اليوم السبت، قادمة من المطارات الأوروبية، وعلى متنها آلاف السائحين الراغبين في قضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتشهد مرسى علم استمرارًا في توافد الرحلات السياحية الدولية، بالتزامن مع الإقبال على الفنادق والمنتجعات السياحية، في ظل ما تتمتع به المدينة من شواطئ مميزة ومواقع غوص عالمية وتنوع فريد في الحياة البحرية.

وتعد مرسى علم واحدة من أبرز الوجهات السياحية على ساحل البحر الأحمر، لما توفره من تجارب سياحية تجمع بين الاستجمام والأنشطة البحرية، وهو ما يعزز مكانتها على خريطة السياحة الدولية.