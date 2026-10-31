ربنا يرزقنا حسن الخاتمة.. آثار الحكيم تبكي على المسرح بعد استقبال الجمهور

تفاجأ جمهور مسرح البالون مساء أمس عقب إنتهاء المسرحية الغنائية الاستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ بحضور النجمة الكبيرة آثار الحكيم والتي تواجدت بين الجمهور.

وأثناء تحية الجمهور أعلن الفنان تامر عبدالمنعم مخرج وبطل المسرحية الغنائية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ بحضور النجمة آثار الحكيم وقام بالترحيب بها واستقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة ومزيجا من التصفيق والصافرات تعبيرا عن حبهم لنجمة كبيرة امتعت الجمهور لسنين طويلة.

أثار الحكيم : مش مصدقة

وصعدت النجمة الكبيرة آثار الحكيم إلى خشبة مسرح البالون متأثرة وهي تبكي بدموعها وقالت : الحقيقة أنا مهما شكرت كل الناس الجميلة مش هوفيهم حق اللي ادهولي على مدار سنين.

وأوضحت آثار الحكيم: أنا بفضل الله معتزلة من 15 سنة أنا نفسي مش مصدقة ربنا يثبتني ويثبتنا جميعا ويرزقنا حسن الخاتمة.

وأشادت النجمة الكبيرة بالمسرحية الغنائية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ وقال : أكيد الفن الجميل ده هيفضل عايش ولازم نقف ورا الفنانين المحترمين دول.

ومن جانبه عبر الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بحضور النجمة الكبيرة آثار الحكيم بين جمهور العرض المسرحي ونشر صورة تجمعه بها وعلق عليها : من أجمل الحاجات اللي حصلت لي على مدار عرض مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ لمدة ٣ سنين اني الاقي النجمة الكبيرة آثار الحكيم وسط الجمهور متنكرة للمرة الثالثة دون اخطار احد .. شرفتينا ونورتينا.

آثار الحكيم