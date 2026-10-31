ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بجمالها ورشاقتها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، صورا جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت ميرنا نور الدين الأنظار برشاقتها، في لوك كاجوال، وميك اب يبرز جمال ملامحها.

وتعود الفنانة ميرنا نور الدين إلى المنافسة في موسم دراما رمضان 2027، بعد غيابها عن الموسم الماضي، من خلال مسلسل «180»، الذي يجمعها مجددا بالنجم عمرو يوسف، بعدما تعاقدت على المشاركة في بطولته، بالتزامن مع استكمال التحضيرات النهائية للعمل تمهيدا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع المقبلة، واستكمال التعاقدات مع باقي الفنانين.

ويجدد المسلسل التعاون بين ميرنا نور الدين وعمرو يوسف، بعدما اجتمعا من قبل في مسلسل «الكتيبة 101»، الذي عرض في رمضان 2023، وشارك في بطولته آسر ياسين ولبلبة، وتناول وقائع حقيقية حول بطولات الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء.