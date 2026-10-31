مصطفى بكري: من حق أي مواطن الترشح للرئاسة حال إعداد دستور جديد

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري أنه في حال إعداد دستور جديد، سيكون من حق الرئيس عبد الفتاح السيسي وأي مواطن مصري الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، مشددًا على أن الشعب هو صاحب المرجعية والسيادة.

وقال مصطفى بكري، خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر»، إنه يقترح إعداد دستور جديد بدلًا من الاكتفاء بإجراء تعديلات دستورية، مؤكدًا أن الدستور ينص على أن السيادة للشعب.

وأضاف أن الشعب المصري سبق أن طالب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالاستمرار عقب حرب الاستنزاف، مشيرًا إلى أنه يرى ضرورة استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل التحديات التي تواجه الدولة.

واختتم بكري حديثه بالتأكيد على موقفه الداعم لاستمرار الرئيس السيسي، قائلًا: «أنا بقول للرئيس السيسي لازم تكمل وتستمر».