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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محافظ الجيزة: النباتات الطبية والعطرية كنز اقتصادي يوفر الآلاف من فرص العمل

أحمد الأنصاري
أحمد الأنصاري
شيماء مجدي   -  
تصوير: ندى ربيع

أكد المهندس أحمد الأنصاري ، محافظ الجيزة، أن قطاع النباتات الطبية والعطرية يمثل فرصة اقتصادية وتنموية واعدة، وقاطرة قادرة على إحداث نقلة نوعية في المجتمعات المحلية، من خلال توفير فرص عمل واسعة، وتعزيز الصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق العالمية.

وقال محافظ الجيزة، خلال كلمته بافتتاح فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالمتحف الزراعي المصري بالدقي، إن هذا القطاع يمتلك إمكانات كبيرة للنمو والتوسع، خاصة أن سلاسل القيمة الخاصة به تمتد من تجهيز الأراضي والزراعة والحصاد والتجفيف والاستخلاص، وصولًا إلى التصنيع والتصدير والخدمات اللوجستية، وهو ما يخلق فرص عمل متنوعة في مختلف المراحل.

وأضاف محافظ الجيزة أن تفاصيل سلاسل القيمة في هذا القطاع تكشف عن حجم كبير من الفرص الاقتصادية، سواء على مستوى القرى أو المحافظات أو الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هناك تجارب ناجحة لرواد أعمال بدأوا مشروعات صغيرة في هذا المجال، وتمكنوا من التوسع والوصول بمنتجاتهم إلى أسواق متعددة حول العالم.

وأوضح أن أهمية النباتات الطبية والعطرية تنبع أيضًا من دخولها في صناعات حيوية ترتبط باحتياجات الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، وهي قطاعات تحظى بطلب مستمر ومتزايد، بما يمنح هذا النشاط فرصًا كبيرة للاستدامة والنمو.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن السوق العالمي للنباتات الطبية والعطرية لا يزال يشهد نموًا وتوسعًا، ما يتيح فرصًا كبيرة أمام الدول والشركات التي تستطيع تطوير قدراتها الإنتاجية والتصنيعية والتصديرية، مؤكدًا أن التوسع المبكر في هذا المجال يمكن أن يعزز مكانة مصر في الأسواق الدولية، ويفتح آفاقًا لاستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل.

ولفت إلى أن الميزة المهمة لهذا القطاع تتمثل في قدرته على توفير فرص عمل داخل المجتمعات الريفية، دون الحاجة إلى انتقال المواطنين من قراهم إلى المدن، حيث يمكن أن تبدأ فرص العمل من عمليات جمع النباتات وفرزها وحفظها وتجفيفها، ثم تمتد إلى الاستخلاص والتصنيع والتعبئة والتصدير.

وأكد أن تعظيم الاستفادة من هذا القطاع يتطلب الاهتمام بجميع حلقات سلسلة القيمة، وعدم الاقتصار على إنتاج المحاصيل وتصديرها في صورتها الخام، بل التوسع في التصنيع وإضافة قيمة اقتصادية للمنتجات، بما ينعكس على دخول المزارعين والعاملين في هذا النشاط، ويدعم التنمية المحلية بالمحافظات.

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته باستضافة فعاليات النسخة الخامسة من المهرجان، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، مشيرًا إلى أن المشاركة الوزارية رفيعة المستوى تعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع، وتؤكد أهمية التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لدعم خطط التنمية المحلية والزراعية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن التعاون بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والمحافظات والجهات البحثية والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لدفع هذا النشاط إلى الأمام، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل.

محافظ الجيزة النباتات الطبية النباتات الطبية والعطرية

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