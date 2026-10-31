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تحليل مخدرات وفحص الفرامل وتفريغ الكاميرات.. ننشر قرارات النيابة الكاملة في حادث الأوسطي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحليل مخدرات وفحص الفرامل وتفريغ الكاميرات.. ننشر قرارات النيابة الكاملة في حادث الأوسطي

السيارة عقب الحادث
السيارة عقب الحادث
ندى سويفى

تواصل النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في حادث التصادم المروع الذي شهده الطريق الدائري الأوسطي بالقرب من مدينة 6 أكتوبر، إثر اصطدام سيارة ميكروباص محملة بالعمال بسيارة نقل ثقيل «تريلا» متوقفة على جانب الطريق، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 24 آخرين، وسط تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية.

وأصدرت جهات التحقيق عددًا من القرارات العاجلة لفحص أسباب التصادم، شملت التحفظ على سائق الميكروباص داخل المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج، وسحب عينات من دمه وبوله لتحليلها، إلى جانب فحص السيارتين فنيًا، ومعاينة موقع الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة والرادارات الموجودة بالطريق.

تحليل مخدرات لسائق الميكروباص

وتضمنت قرارات النيابة استمرار التحفظ على سائق الميكروباص داخل المستشفى لحين استكمال الإجراءات القانونية، مع سحب عينات من دمه وبوله وإرسالها إلى المعامل المركزية المختصة، لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة وقت وقوع الحادث، وما إذا كان لذلك تأثير في قدرته على القيادة.

كما طلبت النيابة إعداد التقارير الطبية الخاصة بحالته الصحية، في إطار استكمال التحقيقات والوقوف على الظروف المحيطة بالتصادم.

لجنة فنية لفحص الميكروباص والتريلا

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية وفنية لمعاينة موقع الحادث وفحص السيارتين طرفي التصادم، للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوعه.

وتتولى اللجنة فحص الحالة الفنية للميكروباص وسيارة النقل الثقيل، والتحقق من كفاءة المكابح وسلامة الأجزاء الفنية المؤثرة في القيادة، إلى جانب تحديد سرعة الميكروباص قبل الاصطدام، وبيان مدى إمكانية تفادي الحادث.

كما يشمل الفحص الوقوف على ظروف توقف سيارة النقل الثقيل على جانب الطريق، ومدى التزام قائدها بقواعد التوقف الآمن، والتحقق من وجود العلامات والإشارات التحذيرية اللازمة لتنبيه قائدي السيارات الأخرى.

تفريغ كاميرات المراقبة والرادارات

وفي إطار كشف ملابسات الحادث، كلفت النيابة المباحث الجنائية بإجراء التحريات النهائية حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة والرادارات الموجودة على الطريق الأوسطي، لتحديد حركة السيارتين قبل التصادم، ورصد التسلسل الزمني للأحداث والظروف التي سبقت وقوع الحادث.

وتستهدف هذه الإجراءات التحقق من كيفية وقوع التصادم، وتحديد دور كل من قائدي السيارتين، ومدى وجود مخالفات مرورية أو عوامل أخرى ساهمت في وقوع الحادث، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات القانونية.

معاينة موقع الحادث وسماع أقوال الشهود

كما انتقل فريق من النيابة العامة لإجراء معاينة لموقع التصادم، للوقوف على طبيعة المكان وآثار الحادث، وفحص موضع توقف سيارة النقل الثقيل ومكان اصطدام الميكروباص بها.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان الذين تواجدوا في محيط الحادث وقت وقوعه، للوقوف على تفاصيل اللحظات التي سبقت التصادم، ومقارنتها بما تسفر عنه المعاينة والفحوص الفنية.

سماع أقوال المصابين في المستشفيات

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفيات التي يتلقى فيها المصابون العلاج، لسماع أقوال من تسمح حالتهم الصحية بالإدلاء بشهاداتهم، بشأن ظروف الحادث وكيفية وقوع التصادم.

وتأتي هذه الخطوة لاستكمال الصورة الكاملة للواقعة، والوقوف على تفاصيل الحادث من خلال روايات الناجين، بالتزامن مع استمرار التحريات والفحوص الفنية.

مناظرة الجثامين والتصريح بالدفن

وفيما يتعلق بضحايا الحادث، أمرت النيابة بمناظرة الجثامين وتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد التقارير اللازمة لبيان أسباب الوفاة، مع التصريح بالدفن عقب استكمال الإجراءات القانونية والطبية المطلوبة، وتسليم الجثامين إلى ذويهم.

وتواصل جهات التحقيق متابعة نتائج التقارير الفنية والطبية وتحريات المباحث، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

تفاصيل حادث الطريق الأوسطي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص محملة بالعمال وسيارة نقل ثقيل «تريلا» على الطريق الدائري الأوسطي بالقرب من تقاطع طريق الضبعة بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وقوع تصادم أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 24 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث وتحديد المسؤوليات.

6 أكتوبر النيابة العامة الطريق الدائري الأوسطي حادث الأوسطي

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