يلتقي خلالها صلاح .. دعوة رسمية وراء زيارة أبو ريدة لتركيا

تلقى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي “فيفا”، دعوة رسمية من إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم وعضو لجنة الملاعب والأمن بالاتحاد الدولي، لزيارة تركيا خلال الفترة الحالية.

وتأتي الدعوة في إطار العلاقات التي تجمع مسؤولي الاتحادين المصري والتركي، ورغبة الجانبين في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وتعزيز التنسيق بين الاتحاديين خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة حضور أبو ريدة مباراة لفريق طرابزون سبور، ومتابعة النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ولقائه في إطار الاهتمام بالكرة المصرية وأهم نجومها المحترفين بالخارج.