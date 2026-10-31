البسيوني وسندس يحملان علم مصر في حفل افتتاح أولمبياد الشباب بداكار 2026

يحمل الثنائي ياسين البسيوني لاعب منتخب مصر للفروسية، وسندس سنبل لاعبة منتخب الووشو كونغ فو، علم مصر خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، لتمثيل البعثة المصرية في طابور عرض الوفود المشاركة بالنسخة التاريخية من البطولة.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح أولمبياد الشباب داكار 2026، اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بالعاصمة السنغالية داكار، وذلك مع بدء فعاليات الدورة التي تستضيفها السنغال خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتى 13 نوفمبر المقبل، بمشاركة بعثات من مختلف دول العالم.

تنطلق دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، اليوم السبت، وسط متغيرات جديدة أعادت رسم خريطة المنافسة، وفرضت حسابات مختلفة على البعثة المصرية التي تخوض التحدي بـ45 لاعبًا ولاعبة يتنافسون في 19 لعبة رياضية.

وتأتي المشاركة في ظل قيود أعداد المشاركين التي فرضتها اللجنة المنظمة، وغياب ألعاب اعتادت الرياضة المصرية أن تجني منها ثمار التفوق، وفي مقدمتها رفع الأثقال والخماسي الحديث والكاراتيه، بما يقلص بعض فرص المنافسة على الميداليات ويجعل طريق منصات التتويج أكثر صعوبة.

وفي المقابل، يوفر دعم اللجنة الأولمبية الدولية، الذي يتضمن ألف دولار لكل لاعب ولاعبة وإقامة مجانية، فرصة لتخفيف الأعباء وإتاحة المجال أمام الأبطال لخوض تجربة أولمبية ثرية. وبين طموح التتويج وتحديات الواقع، تستهدف مصر حصد أربع ميداليات، في تقديرات تبقى مفتوحة على مفاجآت المنافسات وقدرة اللاعبين على تجاوز الحسابات المسبقة.

ولا تتوقف أهمية داكار عند حصاد الميداليات، بل تمتد إلى اكتساب الخبرات والاحتكاك بالمدارس الدولية وصقل المواهب الشابة، في اختبار حقيقي لقدرة الرياضة المصرية على تحويل الفرص المحدودة إلى إنجازات، وبناء جيل جديد يحمل طموحات المستقبل.