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الأرصاد : ارتفاع الحرارة يعود مجددا.. والعظمى غدا على القاهرة 30 درجة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد : ارتفاع الحرارة يعود مجددا.. والعظمى غدا على القاهرة 30 درجة

الدكتورة منار غانم
الدكتورة منار غانم
أ ش أ

كشفت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم ، السبت، عن حالة الطقس المتوقعة غدا ، الأحد، حيث يشهد طقس الغد ارتفاعا طفيفا في قيم درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بنحو درجتين إلى 3 درجات مئوية.

وقالت غانم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح غدا ما بين 29 و30 درجة مئوية ؛ نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في الصحراء الغربية يعمل على جلب كتل هوائية صحراوية ؛ مما يساعد على ارتفاع درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون خلال ساعات النهار حارا على معظم محافظات شمال البلاد بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وكذلك على محافظات جنوب الصعيد، في ظل زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وسيادة الأجواء المشمسة.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على السواحل المطلة على البحر المتوسط ستتراوح ما بين 27 و30 درجة مئوية بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد ما بين 32 و33 درجة .. مؤكدة أن الإحساس بارتفاع درجات الحرارة سيكون واضحا خلال ساعات النهار.

وعن الأجواء ليلا .. أوضحت غانم أن درجات الحرارة ستنخفض مع غياب أشعة الشمس لتسود أجواء مائلة للبرودة إلى باردة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر .. قائلة : "إن درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 20 و21 درجة مئوية بينما ستنخفض في المدن الجديدة ومحافظات شمال الصعيد إلى ما بين 17 و18 درجة ".

وحذرت من تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، وأنها قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية..داعية قائدي المركبات إلى القيادة بهدوء تام وتوخي الحذر الشديد خلال ساعات الصباح الباكر مع المتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة في أغلبها على بعض المناطق خاصة السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري ومناطق من محافظة مطروح وصحرائها .. موضحة أن استقرار الأجواء وانخفاض نسب الرطوبة خلال ساعات النهار يجعلان فرص الأمطار محدودة وخفيفة في معظمها.

وتوقعت أن يشهد طقس الغد نشاطا للرياح تتراوح سرعاته ما بين 30 و40 كيلومترا في الساعة .. مشيرة إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الساحل الشمالي الغربي والصحراء الغربية ومناطق من صحراء مطروح بما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأكدت أن البلاد ستشهد أجواء خريفية مستقرة بصورة كبيرة، مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة .. مشيرة إلى أن ذروة الارتفاع ستكون يوم /الاثنين/ المقبل حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 32 درجة مئوية.

وقالت غانم : إن الارتفاع في درجات الحرارة سيستمر حتى نهايات الأسبوع، على أن تبدأ في التراجع اعتبارا من يوم /الخميس/ القادم فيما يكون الانخفاض أكثر وضوحا يوم /الجمعة/ المقبل مع العودة مجددا إلى المعدلات الطبيعية.

ونصحت المواطنين بعدم الانخداع بأشعة الشمس والأجواء الدافئة خلال ساعات النهار، وعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه، مع الحرص على ارتداء الملابس الخريفية خلال ساعات الليل والصباح الباكر تجنبا للإصابة بنزلات البرد فيما نصحت مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية في مناطق غرب البلاد بارتداء الكمامات عند الخروج، خاصة مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.


 

الدكتورة منار غانم الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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