رقم 18888.. خط ساخن من الداخلية لتقديم الدعم لذوي الإعاقة

اعلنت وزارة الداخلية انه فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تبنى نهج مؤسسى ضمن سياستها تجاه كافة شرائح المجتمع للإرتقاء بالخدمات الأمنية وتوفير كافة التيسيرات لخدمة المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية وبصفة خاصة (الأشخاص ذوى الإعاقة) من خلال إتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية والتنفيذية لدعمهم والعمل على تيسير شئونهم وتوفير سُبل التواصل الفعال معهم لإستقبال بلاغاتهم وإلتماساتهم وطلبات المساعدة الواردة منهم.

فقد تم تدشين خط ساخن برقم (18888) بقطاع حقوق الإنسان خاص بالأشخاص ذوى الإعاقة لتلقى الشكاوى والإلتماسات وطلبات المساعدة الواردة منهم وتقديم العون والمساعدة لهم وتذليل العقبات والتيسير عليهم لضمان حصولهم على كافة خدمات الوزارة المقدمة لهم تطبيقاً لمبادئ حقوق الإنسان وتماشياً مع سياسات وتوجهات الدولة وإتساقاً مع إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى دعمهم والتيسير عليهم.





