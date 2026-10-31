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حمزة عبد الكريم يواصل الظهور في قائمة برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم يواصل الظهور في قائمة برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
عمرو مصطفى

واصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم ، حضوره في قائمة الفريق الأول لنادي برشلونة، بعدما اختاره الألماني هانزي فليك ضمن قائمة اللاعبين استعدادًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني «لا ليجا».

حمزة عبد الكريم يواصل الظهور في قائمة برشلونة 

يأتي تواجد عبد الكريم، صاحب الـ18 عامًا، في قائمة الفريق الكتالوني استمرارًا لظهوره مع الكبار خلال الفترة الأخيرة، رغم اقتصار مشاركاته الفعلية على دقائق معدودة، بعدما حصل على فرصة الظهور كبديل في مباراتي رايو فاييكانو وخيتافي.

كما تواجد المهاجم المصري على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، التي انتهت بخسارة برشلونة بنتيجة 1-2، يوم الأحد الماضي.

وأعلن هانزي فليك قائمة برشلونة التي ضمت 24 لاعبًا لخوض مواجهة ألافيس، وشهدت تواجد عدد من أبرز نجوم الفريق، إلى جانب حمزة عبد الكريم، في إطار استعدادات حامل اللقب لمواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويدخل برشلونة المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، متقدمًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

ويأمل الفريق الكتالوني في تحقيق الفوز ومواصلة الابتعاد بالصدارة، فيما يترقب الجمهور المصري فرصة جديدة لظهور حمزة عبد الكريم والحصول على دقائق مشاركة أكبر بقميص برشلونة.

حمزة عبد الكريم برشلونة الدوري الاسباني قائمة برشلونة

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