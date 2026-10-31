إيران تدرس مقترحات نائب الرئيس الأمريكي وتوقعات بعقد جولة جديدة من المفاوضات

قالت مصادر لشبكة"العربية" اليوم، إن إيران تدرس المقترحات الأمريكية التي تضمنتها رسالة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.

وأضافت المصادر أن ذلك يتم وسط أجواء إيجابية تسود مسار المفاوضات وتوقعات بانفراجة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن مقترحات فانس تلقى تجاوباً داخل إيران، مشيرةً إلى أن الرسالة تضمنت مبادئ وخطوطاً عامة للتفاوض ولم تتضمن خطة كاملة.

وأوضحت المصادر أن طهران شكلت لجاناً لمناقشة المقترحات الأمريكية بشأن برنامجها النووي، فيما يوجد وفد إيراني في قطر لبحث مسائل تتطلب إيضاحات إضافية.

وأكدت أن المناقشات تتم بشأن خطوات متتالية، ولم ينضج بعد مقترح كامل.

وقالت المصادر أن التواصل مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي والوسطاء يتم بصورة مباشرة وإيران طلبت ضمانات بشأن وقف دائم وشامل للحرب مقابل فتح مضيق هرمز.

وأضافت أن هناك توقعات بعقد جولة جديدة من المفاوضات، لكن من المبكر تحديد موعدها.

وكشفت مصادر أن الإيرانيين متمسكون بوقف الحرب كلياً قبل الدخول في مفاوضات، فيما يجري العمل على بلورة خارطة طريق بين قطر وإيران.

وأوضحت المصادر أن وفداً أمريكياً يرتب لزيارة الدوحة حال التوصل إلى اتفاق على خارطة الطريق، مؤكدةً أن الزيارة تبقى مرهونة بإحراز تقدم في المفاوضات مع إيران.