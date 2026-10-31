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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة المانع القابضة القطرية التوسع في مشروعاتها بالسوق المصرية

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
أ ش أ

بحث الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الشيخ عبد العزيز محمد حمد المانع رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع القابضة القطرية، تطورات استثمارات المجموعة في مصر، وخططها للتوسع وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، وذلك خلال لقاء بالعاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركة الوزير في منتدى الاستثمار العالمي الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».

وتناول اللقاء متابعة تنفيذ المشروعات القائمة للمجموعة في مصر، وبحث خططها الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، والفرص المتاحة لإقامة مشروعات جديدة في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما يعزز مجالات التعاون الاستثماري بين البلدين.

وأكد وزير الاستثمار أهمية استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين القطريين، ومتابعة تطورات مشروعاتهم والتعرف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجه تنفيذ خططهم الاستثمارية، والعمل على بحث الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم استقرار الاستثمارات القائمة ويشجع على التوسع فيها.

واستعرض الدكتور محمد فريد الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات محل اهتمام المجموعة، مؤكدا استعداد الوزارة لتوفير المعلومات اللازمة بشأن المشروعات المطروحة وتيسير التواصل مع الجهات المختصة، بما يدعم دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة ويفتح المجال أمام ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار الشيخ عبد العزيز محمد حمد المانع

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