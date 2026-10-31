كذبة الانتقام.. حقيقة اتهام سيدة لشاب بابتزاز الفتيات وحيازة سلاح ناري بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة لأحد الأشخاص وبحوزته سلاح نارى تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر بقيام المذكور بالدخول على حسابات الفتيات والتحصل على صور لهن وإبتزازهن والتحصل منهن على مبالغ مالية بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) وبسؤالها أقرت بتعرفها على أحد الأشخاص عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى وقيامها بإرسال صورها الخاصة له، وإدعائها عليه بحيازة سلاح نارى وابتزاز الفتيات على غير الحقيقة نكاية فيه على إثر خلاف بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم) وضبط بإرشاده السلاح الظاهر بالصورة "هيكلى بلاستيكى" وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





