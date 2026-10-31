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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم السبت.. عيار 21 عند 6250 جنيهًا

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

حافظت أسعار الذهب في السوق المصرية على استقرارها خلال تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، دون تسجيل تغييرات جديدة في مستويات الأعيرة المختلفة، وذلك بعد تراجعات سابقة بلغت نحو 105 جنيهات على الأقل للجرام.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث نحو 6250 جنيهًا، بينما استقر عيار 21 عند مستوى 6250 جنيهًا للشراء و6200 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في الصاغة اليوم

  • عيار 24: سجل 7142 جنيهًا للشراء و7085 جنيهًا للبيع.
  • عيار 22: بلغ 6547 جنيهًا للشراء و6495 جنيهًا للبيع.
  • عيار 21: سجل 6250 جنيهًا للشراء و6200 جنيه للبيع.
  • عيار 18: بلغ 5357 جنيهًا للشراء و5314 جنيهًا للبيع.
  • عيار 14: سجل 4166 جنيهًا للشراء و4133 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألف جنيه للشراء و49.6 ألف جنيه للبيع، فيما سجلت أوقية الذهب نحو 3900 دولار للشراء و3899 دولارًا للبيع.

الذهب يترقب تحركات الأسواق

وتأتي حالة الثبات في أسعار الذهب بعد موجة تراجع سابقة، في وقت تتابع فيه الأسواق تطورات حركة المعدن الأصفر عالميًا وانعكاساتها على الأسعار المحلية.

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