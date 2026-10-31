قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية ونظيره الأرميني يبحثان بالمنامة تعزيز العلاقات الثنائية
عراقجي يحدد موقف طهران من رسالة فانس.. إيران تحدد شروطها قبل استئناف المفاوضات مع واشنطن
حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس بالدوري الإسباني
9 عقود على طاولة حسام الزناتي فور توليه منصبه في الزمالك
حرب إلكترونية في مضيق هرمز.. هل نجحت إيران في اختراق طائرة أمريكية مسيرة والاستيلاء على أسرارها؟
وزير الخارجية لنظيره البحرينى: أمن دول الخليج أحد ثوابت الأمن القومي المصري
سعر الدولار في البنوك الآن
وزير الخارجية يجدد رفض القاهرة المساس بأمن الخليج كأحد ثوابت الأمن القومي المصري
الجيش اليمني يستهدف رتلاً عسكرياً حوثياً في جبهة حيفان.. تطورات ميدانية جديدة جنوب تعز
حكم السواك في الإسلام.. اعرف 5 مواقف يستحب استعماله فيها
الأرصاد: استمرار الارتفاع الطفيف بدرجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد حتى الأربعاء المقبل
خاص| 5 نقاط يناقشها الأهلي مع الحسين عموتة خلال التوقف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بمبادرة رئاسية.. توفير 4 آلاف سيارة معفاة من الجمارك والضرائب للشباب

سيارات
سيارات
قسم الخدمات

​في خطوة جديدة لدعم الشباب، وتوطين صناعة النقل المستدام، والاعتماد على الطاقة النظيفة، تعتزم الحكومة إطلاق مبادرة طموحة تهدف إلى توفير ما بين 3 إلى 4 آلاف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي للشباب، تتمتع بإعفاءات كاملة من الضرائب، والجمارك، ورسوم التنمية. 

​موافقة مبدئية من البرلمان بتكلفة مليار جنيه

​وفي السياق التشريعي، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مبدئياً، على مشروع القانون الحكومي الخاص بهذه المبادرة. 

مبادرة سيارات تحيا مصر

وتشير التقديرات المالية إلى أن هذه الحزمة التسهيلية ستكلف الخزانة العامة للدولة نحو مليار جنيه، ما يعكس حرص الدولة على تحمل جزء كبير من الأعباء المالية لتخفيف الككلفة عن كاهل الشباب المستفيدين.

​تمويل ميسر على 7 سنوات بالشراكة مع «تحيا مصر» وجهاز المشروعات

​ولضمان نجاح المبادرة وسلاسة تطبيقها، تتكاتف مؤسسات الدولة التنموية لتمويل هذه السيارات.

أرخص 5 سيارات

ويتولى كل من صندوق «تحيا مصر» وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تدبير التمويل اللازم للمستفيدين بفترات سداد ميسرة تمتد على مدار 7 سنوات.

​ضوابط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

و​وضعت الجهات الحكومية شروطاً وضوابط حاسمة لضمان استدامة المبادرة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث نصت الضوابط على حظر بيع السيارات أو التصرف فيها – سواء بشكل مباشر أو عبر توكيل – فضلاً عن منع استخدامها في غير الغرض المخصص لها. 

ويستمر هذا الحظر طوال مدة التمويل البالغة 7 سنوات أو حتى الانتهاء من سداد كامل الأقساط.

ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا بدفع من المركبات الكهربائية والهجينة

و​تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الدولة المتكاملة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف واقتصادي، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للشباب لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة تحسن من مستوى معيشته.

إتاحة 2000 فرصة عمل بالتعاون مع 120 شركة

​وفي خطوة عملية لتعزيز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، افتتح وزير العمل، فعاليات النسخة السابعة من ملتقى للتوظيف «HiRE 7»، والذي يُقام على مدار يومين بالحضور الفعلي في الصرح الحضاري العريق بالمتحف المصري الكبير، فضلاً عن التفاعل الافتراضي عبر الإنترنت. 

سيارات سيدان

ويأتي الملتقى تحت رعاية وزارات العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمعهد القومي للاتصالات، مستهدفاً توفير 2000 فرصة عمل حقيقية للشباب عبر مشاركة 120 شركة وجهة توظيف في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات المستقبلية الواعدة.

الاستثمار في الإنسان المصري

و​أكد وزير العمل خلال فعاليات الافتتاح أن الملتقى يمثل نموذجًا عمليًا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاستثمار في الإنسان المصري وبناء كوادر قادرة على مواكبة التسارع التكنولوجي العالمي وتعزيز تنافسية العمالة المصرية محليًا ودوليًا. 

مبادرة إحلال السيارات

وأوضح أن التحدي لم يعد يقتصر على مجرد توفر فرص العمل، بل يمتد إلى إعداد كفاءات مؤهلة تأهيلاً حقيقياً يلبي احتياجات أسواق العمل الحديثة.

سيارات الشباب سيارة غاز طبيعي سيارات معفاة مجلس النواب تحيا مصر جهاز المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

مجلس النواب

إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء

محمد حمد

الأهلي استغنى عني بدون أسباب .. كواليس مثيرة وراء انتقال محمد حمد للزمالك

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

الذهب

بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت

أسعار البيض

مفاجأة في أسعار البيض.. كم سجل سعر الكرتونة للمستهلك؟

ترشيحاتنا

عموته

محمد طارق أضا يطرح تساؤلا حول استمرار عموتة مع الأهلي.. هل ينجح الرهان على الاستقرار الفني؟

أستون فيلا

أسطورة ليفربول يعتذر عن تصريحاته بشأن أستون فيلا

العرفاوي

لاعب غزل المحلة: الأهلي لن يكرر أخطاء الموسم الماضي

بالصور

يمكن علاجه في مراحله المبكرة.. 10 نصائح غذائية تساعد على تقليل الدهون وحماية الكبد

الإصابة بالكبد الدهني
الإصابة بالكبد الدهني
الإصابة بالكبد الدهني

نشرة المرأة والمنوعات| كيفية حماية حديثي الولادة من نزلات البرد.. هل يعود سرطان الثدي بعد العلاج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد

شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تروي كواليس مشهدها مع محمد رمضان فى احكي ياشهرزاد.. خاص

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد