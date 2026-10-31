هل توجد إجازات رسمية في نوفمبر وديسمبر؟.. اعرف موعد أقرب عطلة مرتقبة

مع طي صفحة شهر أكتوبر 2026 وانتهاء إجازة عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر أكتوبر)، تتجه أنظار الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، نحو التقويم لمعرفة ما إذا كانت هناك أي عطلات رسمية جديدة تلوح في الأفق مع الأسابيع الأخيرة من العام الحالي.

الموقف الرسمي: هل توجد إجازات في نوفمبر وديسمبر 2026؟

وبحسب أجندة العطلات الرسمية المعتمدة، خلا شهرا نوفمبر وديسمبر 2026 تماماً من أي إجازات رسمية عامة، سواء كانت دينية أو قومية، لعدم وجود مناسبات مدرجة في هذين الشهرين.

ويعني ذلك أن الفترة المتبقية من العام تشهد انتظاماً كاملاً في حركة العمل بالمؤسسات والمصالح الحكومية، فضلاً عن استمرار العملية التعليمية في المدارس والجامعات دون أي انقطاع استثنائي، حيث تقتصر أيام الراحة طوال هذين الشهرين على العطلات الأسبوعية المعتادة (يومي الجمعة والسبت أو ما تقره لوائح الجهات المختلفة).

موعد أقرب إجازة رسمية في العام الجديد 2027

ومع خلو جدول العام الحالي من أي عطلات إضافية حتى نهايته، يتحول تركيز المواطنين نحو أول أيام الراحة الرسمية مع مطلع العام الميلادي الجديد:

• المناسبة: الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

• التاريخ المرتقب: يوم الخميس 7 يناير 2027.

• طبيعة الإجازة: عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ومؤسسات القطاع الخاص، والتي تتيح فرصة ممتازة لترتيب عطلة متصلة نهايتها عطلة الأسبوع.

تنظيم خطط العمل والتشغيل

وتدفع هذه المعطيات إدارات الموارد البشرية والتشغيل في مختلف المؤسسات والشركات إلى الاعتماد على جداول العمل والإنتاج الاعتيادية طوال الربع الأخير من العام، مع عدم وجود أي توقفات رسمية مفاجئة حتى مطلع شهر يناير المقبل.

وكان أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن تعديل جديد يخص مواعيد انتهاء بث البرامج الرياضية عبر الشاشات والفضائيات.

تفاصيل قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً يقضي بعودة موعد انتهاء بث البرامج الرياضية لتكون في تمام الساعة الثانية عشرة (12) منتصف الليل، بدلاً من الساعة الواحدة صباحاً. يأتي هذا التعديل بالتزامن مع بدء تطبيق العمل بالتوقيت الشتوي في البلاد.

تنظيم الخريطة الإعلامية

ويأتي هذا القرار في سياق حرص الجهات التنظيمية على ضبط إيقاع المواد الإعلامية والبرامجية بما يتسق مع مواعيد التوقيت الشتوي، ومراعاة تنظيم أوقات السهر والمتابعة الجماهيرية للبرامج الرياضية التي تحظى بنسب مشاهدة واسعة، بما يحقق التوازن بين تقديم المحتوى الاحترافي ومراعاة النظام العام لمواعيد البث.