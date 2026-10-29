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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواعيد جديدة لتشغيل خطوط المترو الثلاثة مع تطبيق التوقيت الشتوي.. تعرف عليها

المترو
المترو
قسم الخدمات

​أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عن انتهاء كافة الاستعدادات التنظيمية والتشغيلية لمواكبة تطبيق التوقيت الشتوي، والذي يبدأ تنفيذه بعد منتصف ليل اليوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026 (تحديداً مع دقات اللحظة الأولى من يوم الجمعة بتأخير الساعات 60 دقيقة). 

وشملت الاستعدادات ضبط جداول تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، ومونوريل شرق النيل، بما يتناسب مع طبيعة الحركة وحاجة المواطنين اليومية.

مواعيد المترو الجديدة

​توجيهات مشددة لضبط حركة التشغيل والطوارئ

​وفي هذا السياق، أكدت وزارة النقل على توجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لرئيس وقيادات الهيئة والشركات المصرية والفرنسية المسؤولة عن الإدارة والتشغيل، بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لحركة القطارات من خلال غرف التحكم المركزي. 

وشملت التوجيهات تواجد المسؤولين بالمحطات لضمان انتظام مواعيد التقاطر، والدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام على الأرصفة، إلى جانب الجاهزية التامة لفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي أعطال محتملة لضمان انتظام الخدمة وسلامة الركاب.

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​مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق بالتوقيت الشتوي:

و​حددت الهيئة مواعيد انطلاق الرحلات الأولى والأخيرة للخطوط الثلاثة كالتالي:

​بداية التشغيل (الصباح):

​قيام أول قطار من محطات الخطين الأول والثاني (حلوان - المرج الجديدة - شبرا الخيمة - المنيب): ٥:١٥ صباحًا.

​قيام أول قطار من عدلي منصور باتجاه جامعة القاهرة (والعكس): ٥:١٥ صباحًا.

أسعار اشتراكات المترو 2026 للطلاب وذوي الهمم

​قيام أول قطار من عدلي منصور باتجاه محور روض الفرج: ٥:٢٠ صباحًا، ومن محور روض الفرج باتجاه عدلي منصور: ٥:١٥ صباحًا.

​نهاية التشغيل (المساء):

​قيام آخر قطار من حلوان والمرج الجديدة: 11:40 مساءً.

​قيام آخر قطار من شبرا الخيمة: 11:55 مساءً.

​قيام آخر قطار من المنيب: 12:05 صباحًا.

​قيام آخر قطار من عدلي منصور باتجاه جامعة القاهرة: 11:33 مساءً، وبالعكس من جامعة القاهرة باتجاه عدلي منصور: 11:52 مساءً.

وظائف المترو

​قيام آخر قطار من عدلي منصور باتجاه محور روض الفرج: 11:29 مساءً، وبالعكس من محور روض الفرج باتجاه عدلي منصور: 11:55 مساءً.

​مواعيد التبادل والتقابل بين الخطوط:

و​لضمان سلاسة حركة تنقل الركاب عبر الشبكة، تم ضبط مواعيد تقابل آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطوط كالتالي:

مواعيد المترو في رمضان 2026

​محطة أنور السادات (الخطين الأول والثاني): الساعة 12:25 صباحًا.

​محطتا جمال عبد الناصر (الخطين الأول والثالث) والعتبة (الخطين الثاني والثالث): الساعة 12:00 منتصف الليل.

​محطة جامعة القاهرة (الخطين الثاني والثالث): الساعة 11:45 مساءً.

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​وتأتي هذه الترتيبات في إطار حرص وزارة النقل على توفير وسائل نقل جماعي خضراء، آمنة، ومنتظمة تخدم ملايين الركاب يومياً وتتناسب مع إيقاع المواعيد الجديد.

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