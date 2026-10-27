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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواقيت جديدة للصلاة من الجمعة المقبلة.. تعرف عليها

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
قسم الخدمات

​مع دقات منتصف ليل الخميس المقبل، وتحديداً في ليلة الجمعة 30 أكتوبر 2026، تستعد مصر للعودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي، وذلك بتأخير الساعات بمقدار 60 دقيقة كاملة، لتصبح الساعة الحادية عشرة مساءً بدلاً من الثانية عشرة منتصف الليل. 

ويأتي هذا التعديل وفقاً للقانون المنظم لآلية التوقيتين الصيفي والشتوي، ليطوي الشارع المصري بذلك صفحة التوقيت الصيفي الذي استمر طوال الأشهر الماضية.

تأخير الساعة والتوقيت الشتوي

​ويترقب المواطنون هذا التغيير السنوي، لا سيما وأنه ينعكس بشكل مباشر على تفاصيل الحياة اليومية، وفي مقدمتها مواقيت الصلاة، التي تشهد تعديلات ملحوظة تتناسب مع قصر ساعات النهار وطول ساعات الليل خلال فصل الشتاء.

​مواقيت الصلاة الرسمية بالتوقيت الشتوي الجديد في العاصمة:

و​وفقاً للحسابات الفلكية وجداول الهيئة المصرية العامة للمساحة، جاءت مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 –أول أيام التفعيل الفعلي للتوقيت الشتوي– حسب توقيت العاصمة القاهرة على النحو التالي:

مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات والمطاعم والورش في التوقيت الشتوي 2026
  • ​صلاة الفجر: 04:41 صباحًا.
  • ​شروق الشمس: 06:09 صباحًا.
  • ​صلاة الظهر: 11:39 ظهرًا.
  • ​صلاة العصر: 02:44 عصرًا.
  • ​صلاة المغرب: 05:08 مساءً.
  • ​صلاة العشاء: 06:26 مساءً.

​وتشير هذه المؤقتات إلى تقدم توقيت الغروب ودخول الليل مبكراً، وهو ما يعيد تشكيل الجداول الزمنية للمصالح الحكومية، ووسائل النقل العام، وحركة الأسواق، فضلاً عن المدارس والجامعات.

التوقيت الشتوي

​إيقاع حياتي جديد للمواطنين

و​يمثل الانتقال إلى التوقيت الشتوي فرصة للعديد من الأسر المصرية لإعادة ضبط مواعيد الاستيقاظ والتحرك الصباحي، خصوصاً مع حلول صلاة الفجر في تمام الرابعة وواحد وأربعين دقيقة، واقتراب موعد صلاة الظهر من منتصف النهار (11:39 صباحاً). 

كما يلاحظ المهتمون بالشأن المجتمعي أن انقضاء النهار مبكراً يفرض نمطاً مختلفاً لأنشطة المواطنين اليومية وأوقات العمل والذروة المرورية في الشوارع والميادين الكبرى.

موعد التوقيت الشتوي

​وبهذا التعديل، يدخل قطاع عريض من المواطنين في وتيرة الشتاء التي تتميز بالهدوء النسبي في السهرات الليلة والتركيز على البدايات المبكرة لليوم.

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