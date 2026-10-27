تعرف على أسعار باقات الإنترنت بعد قرار مضاعفتها

​في إطار مواكبة الدولة لمتطلبات التحول الرقمي وتخفيف الأعباء المعيشية والمالية عن كاهل الأسر المصرية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من المستهدفات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضمنت خطوة بالغة الأهمية تتمثل في مضاعفة سعة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية.

​باقات الإنترنت الأرضي الأساسية بـ100 جيجابايت

و​أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات تشمل إتاحة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة 100 جيجابايت بدلاً من 50 جيجابايت، وهو ما يمثل استجابة واقعية لاحتياجات المواطنين المتزايدة للاستهلاك الرقمي، سواء لأغراض التعليم عن بعد، العمل، أو الخدمات الحكومية الرقمية المتنوعة، مع الحفاظ على التوازن المعيشي للأسر المصرية.

قائمة أسعار الباقات (شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%):

باقة 100 جيجابايت (الباقة الأساسية المضاعفة): 171 جنيهاً شهرياً (150 جنيهاً قبل الضريبة).

(150 جنيهاً قبل الضريبة). باقة 150 جيجابايت: 296.40 جنيهاً شهرياً (260 جنيهاً قبل الضريبة).

(260 جنيهاً قبل الضريبة). باقة 200 جيجابايت: 376.20 جنيهاً شهرياً (330 جنيهاً قبل الضريبة).

(330 جنيهاً قبل الضريبة). باقة 250 جيجابايت: 450.30 جنيهاً شهرياً (395 جنيهاً قبل الضريبة).

(395 جنيهاً قبل الضريبة). باقة 300 جيجابايت: 524.40 جنيهاً شهرياً (460 جنيهاً قبل الضريبة).

(460 جنيهاً قبل الضريبة). باقة 400 جيجابايت: 661.20 جنيهاً شهرياً (580 جنيهاً قبل الضريبة).

باقة 500 جيجابايت: 752.40 جنيهاً شهرياً (660 جنيهاً قبل الضريبة).

(660 جنيهاً قبل الضريبة). باقة 750 جيجابايت: 1054.50 جنيهاً شهرياً

​تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة الخدمات

​إلى جانب زيادة السعات، تتضمن الخطة الحكومية التوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم استقرار الشبكات، والارتقاء بجودة وسرعات الخدمات المقدمة، بما يعزز من نجاح مسار التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة في شتى القطاعات.

​منظومة متكاملة لبناء الإنسان المصري

و​تتكامل هذه الخطوة الرقمية المتميزة مع حزمة التوجهات والقرارات التنموية الأخيرة، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين دخول قطاعات الصحة والتعليم، وإطلاق البرنامج القومي للإسكان، وتطوير الريف المصري عبر مبادرة "حياة كريمة"، لتؤكد الحكومة أن تحسين جودة حياة المواطن تمتد لتشمل كافة تفاصيل حياته المعيشية والخدمية والرقمية.

منتدى مصر 2026

وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال “منتدى مصر 2026”، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، توصيات ومخرجات المنتدى، التي تحولت لتكليفات رئاسية.

وفي البداية، توجه رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رعايته للمنتدى، وحرص على المشاركة الفاعلة في جلساته الحوارية، ومتابعة مختلف المناقشات التي شهدتها فعالياته، وما أسفرت عنه من رؤى ومقترحات وتوصيات.

جلسات حوارية للمنتدى

وأكد رئيس الوزراء أن اهتمام رئيس الجمهورية لم يقتصر على المشاركة في الجلسات الحوارية التي حضرها، وإنما امتد إلى متابعة ما دار في الجلسات الأخرى، والإطلاع على المناقشات والتوصيات التي انتهت إليها، كما حرص على الاستفادة من مختلف الآراء والرؤى التي جرى طرحها خلال المنتدى.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية وجه بضرورة ترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية، استنادًا إلى المناقشات والحوارات التي جرت بين الحكومة ومختلف الجهات المشاركة، وما أسفرت عنه من توافق بشأن عدد من الأولويات والتوصيات، مؤكدًا التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ هذه التوجيهات.