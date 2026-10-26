بشرى لسكان الريف.. بدء ثاني مراحل حياة كريمة و5 مليارات جنيه سنويا

​في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بجودة الحياة في القرى والمدن وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالريف، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ملامح ومستهدفات المرحلة الجديدة من مشروعات التنمية الريفية المتكاملة، والتي تستهدف استكمال مسيرة بناء الإنسان وتطوير البنية الأساسية في مختلف المحافظات والنجوع.

​انطلاق المرحلة الثانية من "حياة كريمة" وجدول زمني للثالثة

و​أكد رئيس الوزراء استهداف البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تمثل الدرع التنموي الأبرز لتطوير الريف المصري وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية والبنية الأساسية بقرى المبادرة.

بالتوازي مع ذلك، تم وضع جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الثالثة اعتباراً من يناير 2028، بما يضمن استكمال تغطية كافة القرى المستهدفة وتعميق ثمار التنمية المستدامة في ربوع مصر.

​5 مليارات جنيه سنويًا لتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى والعزب

​وفي ذات السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى خطة حكومية طموحة لتخصيص خمسة مليارات جنيه سنويًا للمدن والقرى بمختلف محافظات الجمهورية، بما يشمل العزب والنجوع.

وتستهدف هذه الاعتمادات المالية الموجهة تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المرافق الأساسية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والقضاء على مشكلات ضعف الإحلال والتجديد في المناطق المحرومة.

​التنمية المتكاملة كركيزة للعدالة الاجتماعية

​تتكامل هذه المشروعات الخدمية الكبرى مع حزمة التوجهات الاستراتيجية الأخيرة للدولة، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وتطوير قطاعي الصحة والتعليم، وإطلاق البرنامج القومي للإسكان، لتؤكد الدولة أن مسار البناء والتنمية يسير بخطى متوازية في كافة القطاعات لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعيشي للأسر المصرية في الحضر والريف على حد سواء.

منتدى مصر 2026

وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال “منتدى مصر 2026”، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توصيات ومخرجات المنتدى، التي تحولت لتكليفات رئاسية.

وفي البداية، توجه رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته للمنتدى، وحرص على المشاركة الفاعلة في جلساته الحوارية، ومتابعة مختلف المناقشات التي شهدتها فعالياته، وما أسفرت عنه من رؤى ومقترحات وتوصيات.